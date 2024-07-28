Жесткая авария с мотоциклом произошла на трассе Барнаул — Бийск

По словам очевидцев, есть пострадавшие

28 июля 2024, 11:59, ИА Амител

Авария на трассе у поселка Новый / Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе около поселка Новый по направлению в сторону Бийска произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в аварии есть пострадавшие.

На опубликованном снимке видно, что после столкновения автомобиль перевернулся. Мимо проезжавшие люди вышли, чтобы помочь получившим травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.