Один человек погиб и более 100 ранены при взрывах раций в Ливане
Предположительно, их закупили около пяти месяцев назад, вместе с пейджерами
18 сентября 2024, 22:35, ИА Амител
Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.
Ранее сообщалось, что 18 сентября в разных районах Ливана взорвались устройства связи. Предположительно, речь идет о рациях, которые закупили вместе с пейджерами около пяти месяцев назад. Последние сдетонировали во вторник, 17 сентября.
Напомним, что от взрывов пейджеров пострадали до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Что послужило причиной одновременной детонации устройств – пока достоверно неизвестно.
23:08:01 18-09-2024
Там не только рации, взрывались и сотовые телефоны.
23:17:30 18-09-2024
Угарели басмачи.
Щас у них холодильники с чайниками рванут.
07:43:39 19-09-2024
их закупили около пяти месяцев назад --- где?
10:44:29 19-09-2024
Гость (07:43:39 19-09-2024) их закупили около пяти месяцев назад --- где?... в Валберис наверно
11:02:08 19-09-2024
Гость (07:43:39 19-09-2024) их закупили около пяти месяцев назад --- где?... Есть сведения, что покупали у Тайваня, но изготавливались на европейских заводах Германии. Правда или нет?
10:43:58 19-09-2024
А мы целые составы электромашин из Китая завозим