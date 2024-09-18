Один человек погиб и более 100 ранены при взрывах раций в Ливане

Предположительно, их закупили около пяти месяцев назад, вместе с пейджерами

18 сентября 2024, 22:35, ИА Амител

Рация / Фото: unsplash.com

Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате волны детонации радиостанций в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в разных районах Ливана взорвались устройства связи. Предположительно, речь идет о рациях, которые закупили вместе с пейджерами около пяти месяцев назад. Последние сдетонировали во вторник, 17 сентября.

Напомним, что от взрывов пейджеров пострадали до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Что послужило причиной одновременной детонации устройств – пока достоверно неизвестно.