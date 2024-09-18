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Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы у офиса Wildberries

Несколько человек удалось задержать

18 сентября 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в оперативных службах, несколько человек удалось задержать. Среди пострадавших есть полицейские. СК РФ сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудники работают внутри здания и осматривают место инцидента.

Напомним, что 18 сентября у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Работников офиса эвакуировали, как и студентов факультета журналистики МГУ, корпус которого находится рядом. Пресс-служба компании сообщила, что сооснователь фирмы и муж гендиректора Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

22:16:46 18-09-2024

вот, мужики дурные виноваты во всех бедах женщин

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Гость

10:39:29 19-09-2024

Всех в СИЗО, через пол года найдут как договориться без стрельбы на улице. А то в головах миллиарды ум замутили.

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