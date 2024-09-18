Несколько человек удалось задержать

18 сентября 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в оперативных службах, несколько человек удалось задержать. Среди пострадавших есть полицейские. СК РФ сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудники работают внутри здания и осматривают место инцидента.

Напомним, что 18 сентября у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Работников офиса эвакуировали, как и студентов факультета журналистики МГУ, корпус которого находится рядом. Пресс-служба компании сообщила, что сооснователь фирмы и муж гендиректора Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной.