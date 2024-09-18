К главному офису Wildberries в Москве приехал сооснователь компании, и там началась стрельба

18 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries/ Фото: amic.ru

18 сентября у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили огнестрельные ранения, есть и задержанные. Работников офиса эвакуировали, как и студентов факультета журналистики МГУ, корпус которого находится рядом. Amic.ru рассказывает, что известно о стрельбе.

Что случилось?

18 сентября ряд телеграм-каналов сообщили о стрельбе у офиса Wildberries. Пресс-служба компании сообщила, что сооснователь фирмы и муж гендиректора Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной. Правоохранители предприняли необходимые меры, и ситуация стабилизировалась, пишет телеграм-канал "Контекст". Телеграм-канал "Осторожно, Москва" опубликовал видео того, как мужчины в черном выламывали двери офиса.

Работников офиса эвакуировали, также были эвакуированы студенты журфака МГУ, так как здание факультета находится рядом. СМИ написало, что компания мужчин попыталась войти в офис, а их туда не пустили.

Сейчас в Романовом переулке дежурит полиция, пишет Readovka.

Кроме того, Shot сообщал, что еще 17 сентября около 12 часов дня неизвестные приехали к офису Wildberries и устроили дебош. Восемь человек увезли в отдел.

Есть ли раненые?

Да. По первоначальной информации Mash, три человека получили огнестрельные ранения, при этом один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших – бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев, Умар Чичаев, а также чемпион ВС РФ по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев, которые были вместе с Бакальчуком. Затем Mash сообщил о том, что количество пострадавших выросло до пяти человек.

Телеграм-канал Shot информировал сначала о четырех, а затем о семи раненых. Издание писало, что одному оказали помощь на месте, и это коллега Бакальчука. Сначала канал написал о том, что среди пострадавших есть и полицейский, которому оказывали помощь в машине скорой помощи. Затем число пострадавших полицейских выросло до трех. По информации издания, одного погрузили в скорую на каталке.

Кого-то задержали?

После инцидента десять участников стычки задержала полиция. При этом, по информации Mash, несколько из них сопротивлялись при задержании.

Shot писал о девяти задержанных. У них было изъято оружие, в ближайшее время всех должны доставить в отделение полиции. По факту перестрелки могут возбудить уголовное дело по статьям 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и 213 УК РФ "Хулиганство".

Сам Бакальчук уехал с территории офиса в сопровождении охраны и адвоката, пишет Mash.

Что сказал Владислав Бакальчук?

Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале написал:

"Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной все хорошо, разбираемся. Ждите подробностей".

Также в письме к СМИ он рассказал, что он и его коллеги стали жертвами "масштабной провокации, устроенной руководством РВБ и лично братьями Мирзоянами". В письме написано следующее:

"Две недели назад финансирование строительства новых складов Wildberries было приостановлено по указанию Роберта Мирзояна. Моя компания "ВБ Девелопмент" была вынуждена остановить строительство на всех площадках в России. Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю.

Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт.

В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег. Я окажу всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт. Не исключаю, что целью нападавших в том числе мог быть и я.

Наши оппоненты наверняка попытаются свалить всю ответственность на меня и моих коллег. Еще раз повторюсь: мы ехали на мирные переговоры для скорейшего разрешения ситуации с остановкой строительства складов WB. Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию, понесут заслуженное наказание".

Что сказала Татьяна Бакальчук?

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале опубликовала пост, в котором назвала ситуацию неудачной попыткой рейдерского захвата. Она написала следующее:

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем.

Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался.

Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел.

Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка".

Что за конфликт вокруг Wildberries?

В июне 2024 года между Татьяной и Владиславом Бакальчуками возник конфликт из-за слияния Wildberries с крупнейшей компанией наружной рекламы Russ. В июле сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что со стороны Russ происходит рейдерский захват Wildberries, об этом он пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову.

Жена Владислава Бакальчука Татьяна Бакальчук опровергла захват компании и объявила о том, что между супругами начинается бракоразводный процесс. Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% Wildberries, предъявил претензии на 50% доли фирмы, так как у них нет брачного контракта, и все имущество должно делиться пополам.