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Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", трое пострадали

Разряд попал в зонтик, под которым люди прятались от дождя

28 июля 2024, 22:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Инцидент произошел на главной площади парка перед храмом. Четыре человека прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что после разряда все трое упали.

"В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение Минздрава МО", – говорится в заявлении министерства. 

По данным ведомства, один из выживших находится в тяжелом состоянии, а остальные – в  средней степени тяжести.

Москва Происшествия

Комментарии 2

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Юс

22:39:16 28-07-2024

Находились четверо, а упали все трое

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Пень

06:26:16 29-07-2024

Который зонтик держал больше досталось

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