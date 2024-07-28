Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", трое пострадали

Разряд попал в зонтик, под которым люди прятались от дождя

28 июля 2024, 22:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Инцидент произошел на главной площади парка перед храмом. Четыре человека прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что после разряда все трое упали.

"В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение Минздрава МО", – говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, один из выживших находится в тяжелом состоянии, а остальные – в средней степени тяжести.