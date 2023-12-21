Один человек погиб и трое пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Водитель Volvo не уступил дорогу КамАЗу, прицеп которого "снес" ехавшую по трассе Honda

21 декабря 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина погиб в жестком ДТП с грузовиком КамАЗ на Чуйском тракте. Авария произошла сегодня около 08:50 на 325-м километре автодороги вблизи поселка Октябрьского Зонального района, сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, 25-летний водитель за рулем автомобиля Volvo при выезде с обочины на проезжую часть не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, за рулем которого находился 49-летний мужчина, и столкнулся с ним. Это привело к дальнейшему столкновению прицепа грузовика с Honda Stepwagon, который двигался во встречном направлении.

Пассажир Honda скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение.