Один человек погиб и трое пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае
Водитель Volvo не уступил дорогу КамАЗу, прицеп которого "снес" ехавшую по трассе Honda
21 декабря 2023, 11:39, ИА Амител
Мужчина погиб в жестком ДТП с грузовиком КамАЗ на Чуйском тракте. Авария произошла сегодня около 08:50 на 325-м километре автодороги вблизи поселка Октябрьского Зонального района, сообщает "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, 25-летний водитель за рулем автомобиля Volvo при выезде с обочины на проезжую часть не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, за рулем которого находился 49-летний мужчина, и столкнулся с ним. Это привело к дальнейшему столкновению прицепа грузовика с Honda Stepwagon, который двигался во встречном направлении.
Пассажир Honda скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение.
11:50:27 21-12-2023
Жаль, что не водитель вольво.
12:07:07 21-12-2023
очень печально! заложник обстоятельств!
05:59:14 22-12-2023
с какой скоростью камаз ехал?
11:54:21 22-12-2023
Гость (05:59:14 22-12-2023) с какой скоростью камаз ехал?... Гололед был. Если бы Камаз бы попытался увернуться или затормозить, то сложился бы однозначно с при цепом и замесил бы и вольво, и микроавтобус, сам бы крутнулся в обочину. Видно паренек на Вольво права то купил, т.к. в школе первое чему учат: перед включением поворотника при начале движения следует посмотреть в зеркало и убедится в безопасности маневра