Огромная пробка из-за массового ДТП собралась на Ленточном Бору в Барнауле
В аварии приняли участие пять авто
20 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
Серьезное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовал водитель на карте 2GIS.
В аварии приняли участие по меньшей мере пять автомобилей. По словам очевидца, который рассказал о ситуации в сообществе "В курсе 22", виновником якобы оказался водитель Lada Lagrus – ему потребовалось сменить колесо после столкновения.
ДТП привело к огромной пробке. Она собралась в обе стороны от места аварии – затор отмечается и со стороны Власихинской, и со стороны Кутузова.
12:27:57 20-12-2023
Так теперь хоть пешком ходи или на трамвае - с наступающим однако.