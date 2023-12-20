Огромная пробка из-за массового ДТП собралась на Ленточном Бору в Барнауле

В аварии приняли участие пять авто

20 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Серьезное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовал водитель на карте 2GIS.

В аварии приняли участие по меньшей мере пять автомобилей. По словам очевидца, который рассказал о ситуации в сообществе "В курсе 22", виновником якобы оказался водитель Lada Lagrus – ему потребовалось сменить колесо после столкновения.

ДТП привело к огромной пробке. Она собралась в обе стороны от места аварии – затор отмечается и со стороны Власихинской, и со стороны Кутузова.