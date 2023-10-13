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В МЧС рассказали подробности аварии у поворота на Калманку

Загоревшийся автомобиль тушили две пожарные машины

13 октября 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Стали известны подробности жесткой аварии на алтайской трассе у поворота на Калманку. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

УАЗ после столкновения с минивэном загорелся. На тушение пожара выезжали две пожарные машины. Открытый огонь ликвидировали.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Ранее очевидцы сообщали о том, что в аварии есть погибшие. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

09:42:56 13-10-2023

На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для поворачивающих налево и пропускающих встречки, при повороте направо машины в полосе обычно надолго не задерживаются, а вот налево надо полосу! Аварий будет в разы меньше!

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Гость

10:30:03 13-10-2023

Гость (09:42:56 13-10-2023) На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для ... В каждой новости будешь писать?

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