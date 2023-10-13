В МЧС рассказали подробности аварии у поворота на Калманку

Загоревшийся автомобиль тушили две пожарные машины

13 октября 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Стали известны подробности жесткой аварии на алтайской трассе у поворота на Калманку. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

УАЗ после столкновения с минивэном загорелся. На тушение пожара выезжали две пожарные машины. Открытый огонь ликвидировали.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Ранее очевидцы сообщали о том, что в аварии есть погибшие.