В МЧС рассказали подробности аварии у поворота на Калманку
Загоревшийся автомобиль тушили две пожарные машины
13 октября 2023, 09:16, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Стали известны подробности жесткой аварии на алтайской трассе у поворота на Калманку. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
УАЗ после столкновения с минивэном загорелся. На тушение пожара выезжали две пожарные машины. Открытый огонь ликвидировали.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Ранее очевидцы сообщали о том, что в аварии есть погибшие.
09:42:56 13-10-2023
На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для поворачивающих налево и пропускающих встречки, при повороте направо машины в полосе обычно надолго не задерживаются, а вот налево надо полосу! Аварий будет в разы меньше!
10:30:03 13-10-2023
Гость (09:42:56 13-10-2023) На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для ... В каждой новости будешь писать?