Один из автобусных маршрутов в Барнауле вернули прежнему перевозчику

Сначала его отобрали по суду, а затем отдали в те же руки

23 мая 2024, 07:50, ИА Амител

Люди в салоне автобуса / Фото: pxhere.com

Барнаульский маршрут № 51 вернулся к перевозчику, у которого его ранее отобрали. Об этом сообщает "Толк".

В марте 2024 года Арбитражный суд Алтайского края поддержал требования "транспортного" комитета мэрии Барнаула. Однако сейчас перевозчиком снова стал Юрий Матусович.

Исполнение расписания Матусовичем оставляло желать лучшего:

за июнь 2023 года – 66% (плановое количество рейсов – 3540, фактически – 2 335);

за июль 2023 года – 73,8% (плановое количество – 3658, выполнено – 2 700);

за август 2023 года – 71,9% (плановое количество – 3658, выполнено рейсов – 2 629).

Как отмечает телеканал, создается впечатление, что сам перевозчик догадывался о благополучном финале судебной истории. Об этом свидетельствует его пассивность в суде, что обеспечило скорое протекание процесса.