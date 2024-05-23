Один из автобусных маршрутов в Барнауле вернули прежнему перевозчику
Сначала его отобрали по суду, а затем отдали в те же руки
23 мая 2024, 07:50, ИА Амител
Барнаульский маршрут № 51 вернулся к перевозчику, у которого его ранее отобрали. Об этом сообщает "Толк".
В марте 2024 года Арбитражный суд Алтайского края поддержал требования "транспортного" комитета мэрии Барнаула. Однако сейчас перевозчиком снова стал Юрий Матусович.
Исполнение расписания Матусовичем оставляло желать лучшего:
за июнь 2023 года – 66% (плановое количество рейсов – 3540, фактически – 2 335);
за июль 2023 года – 73,8% (плановое количество – 3658, выполнено – 2 700);
за август 2023 года – 71,9% (плановое количество – 3658, выполнено рейсов – 2 629).
Как отмечает телеканал, создается впечатление, что сам перевозчик догадывался о благополучном финале судебной истории. Об этом свидетельствует его пассивность в суде, что обеспечило скорое протекание процесса.
14:31:00 23-05-2024
верните 29 маршрут, как добираться пациентам до кластеров в лесу?
16:11:31 23-05-2024
Очень интересна ситуация с автобусом 24, который тихонько с д риснул с дорог нашего прекрасного города. И ни слова, ни полслова в новостях...
19:01:59 23-05-2024
Верните пожалуйста маршрут 29.Мы с сыном ездим в центр Журавлики. Не удобно на трамвае, тк он объезжает весь город. Что занимает много времени. Очень просим вернуть 29 маршрут