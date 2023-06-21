Один из кварталов Бийска остался без горячей воды из-за повреждения теплосети

Авария произошла при запуске ресурса. Сроки окончания ремонта пока неизвестны

21 июня 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повреждение на теплосети возникло в районе улицы Матросова в Бийске при запуске ресурса. Как сообщает пресс-служба местного филиала СГК, из-за этого сотрудникам теплосетевой компании пришлось отключить горячую воду во всем квартале АБ.

"О сроках подачи ресурса в эту часть города сообщим дополнительно", – добавили там.

Жителей района попросили отнестись с пониманием к необходимости завершения внепланового ремонта.

Напомним, что запускать горячую воду в Бийске начали с вечера 20 июня. По состоянию на 15:00 21 июня горячая вода была подана основному числу потребителей города. В зоне последнего этапа гидравлических испытаний до устранения дефектов пока без горячей воды остаются дома по нескольким адресам.