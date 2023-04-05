Три этапа испытаний. Когда отключат горячую воду в Бийске в 2023 году

Очерёдность отключений в этом году изменилась

05 апреля 2023, 17:17, ИА Амител

Гидравлические испытания теплосетей в Бийске в 2023 году начнутся 15 мая. Об этом сообщает СГК.

Очерёдность этапов опрессовки сетей в контуре Бийской ТЭЦ в этом сезоне поменялась. Теперь в первую очередь под отключение попадут потребители услуг СГК, подключённые к тепломагистралям № 3 и № 4.

Так, с 15 по 24 мая и с 17 по 20 июля горячую воду будут отключать у потребителей тепломагистралей № 3 и № 4. Без ресурса останутся жители посёлка Химиков, района Кирпичного завода, улицы Разина и Чайковского, а также посёлков Сорокино и Молодёжный.

Следующими в графике идут потребители тепломагистрали № 2. C 29 мая по 3 июня, а также с 17 по 20 июня горячую воду отключат в микрорайоне Зелёный клин, район вокзала, табачной фабрики, спиртзавода и старый центр.

С 13 по 26 июня не будет горячей воды в домах, подключённых к тепломагистрали № 1. Это квартал АБ, улицы Кутузова, Прибыткова, Докучаева, Матросова, Васильева, Трофимова (район переезда), Угольная, переулок Липового, посёлок Котельщиков и район вокзала.

Отметим, что основные сроки отключения на каждом этапе будут составлять стандартные 14 дней, но энергетики планируют уложиться в 9.