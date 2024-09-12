Умер известный журналист Николай Сванидзе

Ему было 69 лет

12 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Николай Сванидзе / Кадр из видео

На 70-м году жизни в собственной квартире умер известный российский журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что в феврале 2023 года Сванидзе попал в больницу в тяжелом состоянии с отеком легких. Врачи выяснили, что у него острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис.

Позднее Сванидзе поставили диагноз "ишемия головного мозга". В последний год жизни журналист проходил реабилитацию.

Справка:

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1991 году начал работать на отечественном телевидении, где создал множество телевизионных фильмов и программ. Среди них: "Зеркало", выходившее 11 лет, "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе", "Клуб сенаторов" и другие.



За свой вклад в развитие российского телевидения Николай Сванидзе был награжден орденом "За личное мужество" в 1994 году и орденом Почёта в 2001 году.