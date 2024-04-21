Один из районов Алтайского края предупредили о возможном подтоплении
Уровень воды в реке Алей может подняться выше критического
21 апреля 2024, 18:50, ИА Амител
Работа спасателей во время паводка / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Специалисты предупреждают о подъеме уровня воды в реке Алей в районе села Староалейского Третьяковского района. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.
По прогнозу, с 22 по 24 апреля ожидается подъем уровня воды в реке Алей в районе населенного пункта до отметок 285-310 см. Опасная отметка начинается с 300 сантиметров.
Синоптики отметили, что прибрежные участки могут подвергнуться подтоплению.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби снова начал подниматься.
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