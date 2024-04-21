Уровень воды в Оби снова начал подниматься

Критическая отметка составляет 615 см

21 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС по региону

Уровень воды в Оби в районе Барнаула снова начал подниматься. Об этом свидетельствуют данные портала Аllrivers.info.

В настоящий момент показатель составляет 366 см при критической отметке 615 см. Днем ранее падение составило семь сантиметров, однако затем вода снова поднялась на шесть сантиметров.

Администрация Камня-на-Оби сообщила о том, что возле города уровень воды снизился на 11 сантиметров. Сейчас показатель составляет 611 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка на Алтае выделили 17 миллионов рублей.