Он якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации

18 июня 2024, 22:00, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

В публикации утверждается, что боевик получил ранение в голову. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным RT, выживший – Дмитрий Камнеев 1996 года. В СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов.