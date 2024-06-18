Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил
Он якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации
18 июня 2024, 22:00, ИА Амител
Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash
Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
В публикации утверждается, что боевик получил ранение в голову. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По данным RT, выживший – Дмитрий Камнеев 1996 года. В СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов.
23:32:55 18-06-2024
Недобиток
00:29:13 19-06-2024
Ну и зачем его спасают ? На наши налоги.Доьить надо ,а не спасать .
01:18:43 19-06-2024
Нет специалистов ни во ФСИН, ни в МВД. Люди бегут, не дорабатываю до пенсии. Нехватка сотрудников везде колоссальная.
02:38:23 19-06-2024
Одному за всех это опонька... Уж лучше земля сверху...
07:06:21 19-06-2024
почему боевик? Бандит ! дать ему прийти в себя...рассказать кто их крышевал в Сизо...а потом ликвидировать
08:12:14 19-06-2024
добрый человек (07:06:21 19-06-2024) почему боевик? Бандит ! дать ему прийти в себя...рассказать ... Ликвидировать вместе с ним всё руководство СИЗО! Только благодаря им могло произойти такое!
07:27:53 19-06-2024
Хорошая новость. Может рассказать, кто помог, через кого. Кому то может невыгодно, что он не умер
08:18:10 19-06-2024
Девочкам в трусы перед ЕГЭ заглядывают,а здесь этим мразям флги,ножи,мобильники приносят!
ПОЧЕМУ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ ВЕРТУХАЕВ?????!!!!!
08:36:22 19-06-2024
ФИО (08:18:10 19-06-2024) Девочкам в трусы перед ЕГЭ заглядывают,а здесь этим мразям ф...ПОЧЕМУ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ ВЕРТУХАЕВ
Значение слова вертухай в словаре посмотри, потом писать начинай. А то ерунда какая-то получается.
09:38:56 19-06-2024
Вот повезло ему или нет ?
10:28:14 19-06-2024
почему не добили?