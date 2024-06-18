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Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил

Он якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации

18 июня 2024, 22:00, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash
Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

В публикации утверждается, что боевик получил ранение в голову. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным RT, выживший – Дмитрий Камнеев 1996 года. В СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов.

Происшествия Терроризм

Комментарии 11

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Гость

23:32:55 18-06-2024

Недобиток

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Гость

00:29:13 19-06-2024

Ну и зачем его спасают ? На наши налоги.Доьить надо ,а не спасать .

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Леопольд

01:18:43 19-06-2024

Нет специалистов ни во ФСИН, ни в МВД. Люди бегут, не дорабатываю до пенсии. Нехватка сотрудников везде колоссальная.

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Роман

02:38:23 19-06-2024

Одному за всех это опонька... Уж лучше земля сверху...

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добрый человек

07:06:21 19-06-2024

почему боевик? Бандит ! дать ему прийти в себя...рассказать кто их крышевал в Сизо...а потом ликвидировать

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Александр

08:12:14 19-06-2024

добрый человек (07:06:21 19-06-2024) почему боевик? Бандит ! дать ему прийти в себя...рассказать ... Ликвидировать вместе с ним всё руководство СИЗО! Только благодаря им могло произойти такое!

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Гость

07:27:53 19-06-2024

Хорошая новость. Может рассказать, кто помог, через кого. Кому то может невыгодно, что он не умер

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ФИО

08:18:10 19-06-2024

Девочкам в трусы перед ЕГЭ заглядывают,а здесь этим мразям флги,ножи,мобильники приносят!
ПОЧЕМУ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ ВЕРТУХАЕВ?????!!!!!

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Гость

08:36:22 19-06-2024

ФИО (08:18:10 19-06-2024) Девочкам в трусы перед ЕГЭ заглядывают,а здесь этим мразям ф...ПОЧЕМУ НЕ ДОСМАТРИВАЮТ ВЕРТУХАЕВ
Значение слова вертухай в словаре посмотри, потом писать начинай. А то ерунда какая-то получается.

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Гость

09:38:56 19-06-2024

Вот повезло ему или нет ?

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Гость

10:28:14 19-06-2024

почему не добили?

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