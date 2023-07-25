18 человек пострадали при переворачивании грузовика с туристами на Алтае

Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара

25 июля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото иллюстративное / ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, сообщает Telegram-канал "Криминал / ДТП / и т. п.".

Инцидент произошел во вторник утром, 25 июля, в Чемальском районе. Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара.

"18 пострадавших при переворачивании грузовика с туристами. Есть тяжело травмированные", – сообщается со ссылкой на источник.

Напомним, неделю назад произошло подобное происшествие – туристов также везли на Каракольские озера. Пострадали семь человек.