18 человек пострадали при переворачивании грузовика с туристами на Алтае
Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара
25 июля 2023, 10:44, ИА Амител
Фото иллюстративное / ГУ МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, сообщает Telegram-канал "Криминал / ДТП / и т. п.".
Инцидент произошел во вторник утром, 25 июля, в Чемальском районе. Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара.
"18 пострадавших при переворачивании грузовика с туристами. Есть тяжело травмированные", – сообщается со ссылкой на источник.
Напомним, неделю назад произошло подобное происшествие – туристов также везли на Каракольские озера. Пострадали семь человек.
10:49:13 25-07-2023
шо опять? и то же фото что и с прошлого раза или где?
10:51:05 25-07-2023
А деньги гребут нереальные, в прошлом году 7тр за уазик просили, а в это году 2,5тр с человека, а безопасности ни на грамм не прибавилось( уже какой случай с весны...
10:57:58 25-07-2023
вроде взрослые люди, ну не думают о себе вообще, куда вы лезете? ведь видно что никто отвественности не несет, помрете нет или калекой станете
11:10:22 25-07-2023
Как он там перевернулся-то, в месте где лежит на боку ? Там относительно ровно.
11:32:01 25-07-2023
Там 15 человек в кузове было. Женщина в возрасте тяжëлая без сознания. Парень в кузове труп. Водятел в кабине живой.
11:39:44 25-07-2023
Тоже странно, что место ровное. Те кто добирался на ГАЗ-66 от Элекмонара до Каракольских озер особенно на подъеме по камням, которые размером с колесо, тот не забудет это никогда. Столько впечатлений набирается в штанах ещё до озер! Вот там реально опасные места.
11:43:49 25-07-2023
Запретят когда-нибудь такой беспредел???????????????????? Куда смотрят профильные????????надзорные???????
12:40:02 25-07-2023
Гость (11:43:49 25-07-2023) Запретят когда-нибудь такой беспредел???????????????????? Ку... В карман.
12:17:05 25-07-2023
вам уже запретили пол менять, ещё и в газ-66 запретить залезать?
13:24:47 25-07-2023
какая компания организовывала этот тур ?
20:07:47 25-07-2023
гость (13:24:47 25-07-2023) какая компания организовывала этот тур ?... ...встретились, выпили ... как остальные там оказались не понятно