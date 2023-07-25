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18 человек пострадали при переворачивании грузовика с туристами на Алтае

Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара

25 июля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото иллюстративное / ГУ МЧС по Республике Алтай
Фото иллюстративное / ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, сообщает Telegram-канал "Криминал / ДТП / и т. п.".

Инцидент произошел во вторник утром, 25 июля, в Чемальском районе. Туристов везли на Каракольские озера из Элекмонара.

"18 пострадавших при переворачивании грузовика с туристами. Есть тяжело травмированные", – сообщается со ссылкой на источник.

Напомним, неделю назад произошло подобное происшествие – туристов также везли на Каракольские озера. Пострадали семь человек.

Туризм Происшествия Республика Алтай

Комментарии 11

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Гость

10:49:13 25-07-2023

шо опять? и то же фото что и с прошлого раза или где?

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Гость

10:51:05 25-07-2023

А деньги гребут нереальные, в прошлом году 7тр за уазик просили, а в это году 2,5тр с человека, а безопасности ни на грамм не прибавилось( уже какой случай с весны...

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Гость

10:57:58 25-07-2023

вроде взрослые люди, ну не думают о себе вообще, куда вы лезете? ведь видно что никто отвественности не несет, помрете нет или калекой станете

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Гость

11:10:22 25-07-2023

Как он там перевернулся-то, в месте где лежит на боку ? Там относительно ровно.

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Гость

11:32:01 25-07-2023

Там 15 человек в кузове было. Женщина в возрасте тяжëлая без сознания. Парень в кузове труп. Водятел в кабине живой.

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Гость

11:39:44 25-07-2023

Тоже странно, что место ровное. Те кто добирался на ГАЗ-66 от Элекмонара до Каракольских озер особенно на подъеме по камням, которые размером с колесо, тот не забудет это никогда. Столько впечатлений набирается в штанах ещё до озер! Вот там реально опасные места.

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Гость

11:43:49 25-07-2023

Запретят когда-нибудь такой беспредел???????????????????? Куда смотрят профильные????????надзорные???????

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Гость

12:40:02 25-07-2023

Гость (11:43:49 25-07-2023) Запретят когда-нибудь такой беспредел???????????????????? Ку... В карман.

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Гость

12:17:05 25-07-2023

вам уже запретили пол менять, ещё и в газ-66 запретить залезать?

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гость

13:24:47 25-07-2023

какая компания организовывала этот тур ?

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Гость

20:07:47 25-07-2023

гость (13:24:47 25-07-2023) какая компания организовывала этот тур ?... ...встретились, выпили ... как остальные там оказались не понятно

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