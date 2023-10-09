Один россиянин погиб в Израиле после обстрелов ХАМАС

Всего известно о девяти россиянах в Израиле, с которыми не могут связаться родственники

09 октября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: ТАСС

Один гражданин России числится погибшим в Израиле с начала обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо – пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе посольства РФ.

По информации диппредставительства, на 18:00 мск 9 октября в списках израильской стороны погибшим числится один россиянин.

"Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", – подчеркнули там.Ранее в посольстве заявляли, что всего известно о девяти россиянах в Израиле, с которыми не могут связаться родственники. В израильских списках пропавшими без вести числятся четыре человека.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.