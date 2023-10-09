Один россиянин погиб в Израиле после обстрелов ХАМАС
Всего известно о девяти россиянах в Израиле, с которыми не могут связаться родственники
09 октября 2023, 23:31, ИА Амител
Один гражданин России числится погибшим в Израиле с начала обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо – пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе посольства РФ.
По информации диппредставительства, на 18:00 мск 9 октября в списках израильской стороны погибшим числится один россиянин.
"Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", – подчеркнули там.Ранее в посольстве заявляли, что всего известно о девяти россиянах в Израиле, с которыми не могут связаться родственники. В израильских списках пропавшими без вести числятся четыре человека.
Напомним, что палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.
07:25:45 10-10-2023
Блин, убежал от войны
09:54:27 10-10-2023
Гость (07:25:45 10-10-2023) Блин, убежал от войны... Крысу не жалко
10:23:17 10-10-2023
а вы оба уверены, что погибший убежал, а не просто к родне в гости в отпуск уехал?
09:58:48 10-10-2023
Гость (07:25:45 10-10-2023) Блин, убежал от войны... Одна извилина, там же не кого не может быть, только убежавшие от войны, не кто не ездит в Израиль, не кто до войны не ездил в Израиль и родственников не у кого там нет.
10:51:42 10-10-2023
Гость (09:58:48 10-10-2023) Одна извилина, там же не кого не может быть, только убежавши... Нормальные не ездили никогда и тем более у нормальных родственников там нет, не жалко точно таких
10:54:48 10-10-2023
Гость (10:51:42 10-10-2023) Нормальные не ездили никогда и тем более у нормальных родств... Никогда не был за границей? Большое Яровое и Чемал твои сакральные места отдыха?
10:56:30 10-10-2023
Гость (10:54:48 10-10-2023) Никогда не был за границей? Большое Яровое и Чемал твои сакр... Прикинь был и много где, но Израиль в принципе на рассматривал, ибо для меня это место концентрации гнилья
11:02:47 10-10-2023
Гость (10:56:30 10-10-2023) Прикинь был и много где, но Израиль в принципе на рассматрив... Ок. А теперь прикинь. Едешь ты по Елисейским полям на экскурсионном автобусе и его взрывают шахиды. Ты в клочья разлетелся на большое расстояние. Что там был человек из России узнали случайно по обрывку твоего паспорта. Откуда его извлекли судмедэксперты не будем развивать. И на Амике начались прыганья. "Одной крысой меньше". А ты ведь всего лишь в турпоездку отправился. А при жизни ты был огромный патриот и за Путина жизнь был готов отдать. А в интернете ты стал крысой о которой никто не заплачет. Так что теперь тебе остаются Яровое и Чемал. Ну чтоб крысой не стать.
11:06:12 10-10-2023
Гость (10:56:30 10-10-2023) Прикинь был и много где, но Израиль в принципе на рассматрив... Я ездил в Израиль к родственникам. Можешь мне высказать, если получится.
11:31:03 10-10-2023
Гость (10:54:48 10-10-2023) Никогда не был за границей? Большое Яровое и Чемал твои сакр... Ну если ты не когда не был, то тогда конечно, ты святой патриот.)))
11:18:22 10-10-2023
Гость (10:51:42 10-10-2023) Нормальные не ездили никогда и тем более у нормальных родств... Прикинь у меня там родственники живут и звали меня в гости, я бы съездила, но для меня это дорого, а вот они приезжали и живут они там уже 30 лет и не от кого СВО они не бежали, и общаемся регулярно и я звонила когда началась война, и ты не представляешь сколько много людей могут позволить себе летать в Израиль к родственникам или по работе, там наших проживало до сво 25%, а сейчас ещё больше, но твоя шапочка из фольги надёжно защищает тебя от этой информации.
13:29:10 10-10-2023
Гость (11:18:22 10-10-2023) Прикинь у меня там родственники живут и звали меня в гости, ... Да это просто ограниченный, обиженный на всех и вся неудачник пишет во всех темах про крыс. У меня тоже знакомые и друзья детства уехали в Израиль много лет назад, еще после перестройки, когда появилась такая возможность. Кого-то родственники давно звали, кого - друзья.
16:39:21 10-10-2023
Гость (10:51:42 10-10-2023) Нормальные не ездили никогда и тем более у нормальных родств... Истинная правда! Минусуют те, кого здесь с блинами не ждут.
13:23:03 10-10-2023
Гость (09:58:48 10-10-2023) Одна извилина, там же не кого не может быть, только убежавши... Вас на уроках русского можно демонстрировать пятиклашкам. Во всех темах вас видно по вашим одинаковым ошибкам =) "...там же НИКОГО не может быть, только убежавшие от войны, НИКТО не ездит в Израиль, НИКТО до войны не ездил в Израиль, и родственников НИ У КОГО там нет." Учите родной язык.
17:27:35 10-10-2023
Гость (13:23:03 10-10-2023) Вас на уроках русского можно демонстрировать пятиклашкам. Во... Ага, пошла учить ))))))))
10:20:54 10-10-2023
комментаторы вы больные? человеку было 68 лет
10:51:58 10-10-2023
Гость (10:20:54 10-10-2023) комментаторы вы больные? человеку было 68 лет... Да, читать не возможно такую глупость, на олегофрению очень смахивает, у них все крысы по умолчанию и все сбежавшие от СВО, у них мозг замкнулся на СВО, дальше мысль не идёт.
11:01:03 10-10-2023
Гость (10:51:58 10-10-2023) Да, читать не возможно такую глупость, на олегофрению очень ... крысофобность их мозга зашкаливает
11:10:52 10-10-2023
Гость (10:51:58 10-10-2023) Да, читать не возможно такую глупость, на олегофрению очень ... Я за СВО и у меня есть родственники в Израиле, и я туда езжу. И возвращаюсь обратно. Где у тебя прокол в логике?
11:25:37 10-10-2023
Гость (11:10:52 10-10-2023) Я за СВО и у меня есть родственники в Израиле, и я туда езжу... Ну так и у меня есть родственники в Израиле, ну ты что-то попутала со смыслом.
11:36:03 10-10-2023
Гость (11:25:37 10-10-2023) Ну так и у меня есть родственники в Израиле, ну ты что-то по... Женщина, вы не угадали. Незачем незнакомых людей назначать как вам вздумалось. А про смысл: ну вы же про СВО выразились, вы посчитали, что все кто может что то против сказать, те явно ватники и за СВО. Я поддерживаю свою Родину. И при этом я поддерживаю своих родственников в Израиле. Буквально вчера с ними говорил. Разделяю их боль, и хочу их безопасности.
11:54:53 10-10-2023
Гость (11:36:03 10-10-2023) Женщина, вы не угадали. Незачем незнакомых людей назначать к... Точно с головкой что-то, к чему сей опус, с темы куда-то съехала, мне все понятно можешь не продалжать, я эти приемчики знаю кто применяет.
12:00:43 10-10-2023
Гость (11:54:53 10-10-2023) Точно с головкой что-то, к чему сей опус, с темы куда-то съе... Жаль вас. Откровенно жаль. Вы меня можете как угодно называть, но вас жаль. Даже не стану более распространяться)
11:29:10 10-10-2023
Гость (11:10:52 10-10-2023) Я за СВО и у меня есть родственники в Израиле, и я туда езжу... Так я и пишу, что там могут быть туристы или уехавшие туда ещё до сво, у меня нет прокола в логике, это у тебя прокол в усвоении теста.
11:00:29 10-10-2023
И в 68 лет можно уехать от войны к родственникам. Пугачева в 74 уехала. Чубайс в 68
11:23:59 10-10-2023
В Барнауле вон детей мамашки убивают, люди на проспектах умирают среди дня, в авариях погибают по чем зря. А вы про Израиль. Да пропади он пропадом.
11:33:21 10-10-2023
Мамашки не могут начать ядерную войну. Израиль может
12:06:27 10-10-2023
Там могут быть туристы или уехавшие туда ещё до сво, а есть и уехавшие из-за сво, это факт. Евреи тоже разные. У кого-то родственники евреи награждены за то, что громили СС, в котором служили бандеровцы, у кого-то родственников евреев бандеровцы убили, они против бандеровцев. А кто-то не против помощи бандеровцам оружием. Мы не знаем, кто попал под раздачу террористов, могли быть и те и другие. Понятно, что террористы сволочи, но реакция на акты терроризма в Израиле и в России со стороны Запада разные, это тоже факт. Как и на завалы жилых многоэтажек ракетами. Реакция зависит от того, смотря чьи многоэтажки и смотря чьи ракеты
15:57:43 10-10-2023
Вы в своём глазу бревна не видите, а в чужом соринку замечаете. Сдался вам этот Израиль. Еврей на сто раз просчитает выгоду от ядерной войны для себя и уж точно не у себя. Думай лучше про Алтайский край, чтобы сюда не прилетело.