Посольство РФ в Израиле заявило о четверых пропавших без вести россиянах

Там подчеркнули, что на 16:00 мск информация о погибших гражданах России отсутствует

09 октября 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

По меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны палестинских радикалов из ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Израиле.

Там подчеркнули, что на 16:00 мск информация о погибших гражданах России отсутствует. При этом поступают обращения от родственников россиян, с которыми не удается установить связь.

"Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", – заявила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова.Напомним, что палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.