Один выходной в неделю. Подробности последнего дня жизни танцора Дмитрия Красилова

Пухляшу стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив"

19 декабря 2023, 00:55, ИА Амител

Дмитрию Красилову стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив" – она проходила 17 декабря в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, ничто не предвещало беды – танцор был как обычно весел и много общался. В воскресенье у него был единственный выходной: он проснулся в два часа дня и поехал на мероприятие. Уже после просмотра фильма почувствовал себя плохо и поехал домой, где у него, по предварительной информации, случился сердечный приступ.

На следующий день Красилов не вышел на связь и ему начал звонить директор. После звонков в квартиру он также не открыл, тогда на место вызвали полицию, дверь пришлось вскрывать.

Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Тело обнаружили в его квартире.

Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno.