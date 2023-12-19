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Один выходной в неделю. Подробности последнего дня жизни танцора Дмитрия Красилова

Пухляшу стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив"

19 декабря 2023, 00:55, ИА Амител

Дмитрию Красилову стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив" – она проходила 17 декабря в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, ничто не предвещало беды – танцор был как обычно весел и много общался. В воскресенье у него был единственный выходной: он проснулся в два часа дня и поехал на мероприятие. Уже после просмотра фильма почувствовал себя плохо и поехал домой, где у него, по предварительной информации, случился сердечный приступ.

На следующий день Красилов не вышел на связь и ему начал звонить директор. После звонков в квартиру он также не открыл, тогда на место вызвали полицию, дверь пришлось вскрывать.

Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Тело обнаружили в его квартире.

Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno.

Алтайский край культура утраты

Комментарии 7

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Инга

07:07:45 19-12-2023

Хороший, добрый, светлый артист!!! Светлая память.

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горожанка

08:18:45 19-12-2023

Очень жалко, такой молодой...

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Элен без ребят

09:30:15 19-12-2023

врачи этого парня предупреждали, что эксплуатировать образ пухляша ему придется не долго и нужно срочно худеть и заниматься здоровьем, но он решил по-другому.

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Гость

10:16:16 19-12-2023

Говорят, такие вещи происходят от изменения климата. Но мы то знаем, что это спутник.

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Гость

10:19:19 19-12-2023

Печально, царствия небесного!

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Гость

10:31:22 19-12-2023

Позитивный был парень. РОДИТЕЛИ, НЕ ПЕРЕКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ....

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Гость

10:41:28 19-12-2023

если бы он не был толстым, о нём бы никто не знал

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