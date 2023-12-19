Один выходной в неделю. Подробности последнего дня жизни танцора Дмитрия Красилова
Пухляшу стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив"
19 декабря 2023, 00:55, ИА Амител
Дмитрию Красилову стало плохо, когда он возвращался со светской премьеры "Новогодний ол инклюзив" – она проходила 17 декабря в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, ничто не предвещало беды – танцор был как обычно весел и много общался. В воскресенье у него был единственный выходной: он проснулся в два часа дня и поехал на мероприятие. Уже после просмотра фильма почувствовал себя плохо и поехал домой, где у него, по предварительной информации, случился сердечный приступ.
На следующий день Красилов не вышел на связь и ему начал звонить директор. После звонков в квартиру он также не открыл, тогда на место вызвали полицию, дверь пришлось вскрывать.
Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Тело обнаружили в его квартире.
Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno.
07:07:45 19-12-2023
Хороший, добрый, светлый артист!!! Светлая память.
08:18:45 19-12-2023
Очень жалко, такой молодой...
09:30:15 19-12-2023
врачи этого парня предупреждали, что эксплуатировать образ пухляша ему придется не долго и нужно срочно худеть и заниматься здоровьем, но он решил по-другому.
10:16:16 19-12-2023
Говорят, такие вещи происходят от изменения климата. Но мы то знаем, что это спутник.
10:19:19 19-12-2023
Печально, царствия небесного!
10:31:22 19-12-2023
Позитивный был парень. РОДИТЕЛИ, НЕ ПЕРЕКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ....
10:41:28 19-12-2023
если бы он не был толстым, о нём бы никто не знал