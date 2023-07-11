Одиннадцатилетняя девочка родила в Новосибирске

Она стала самой молодой матерью в регионе за последнее десятилетие

11 июля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новосибирске одиннадцатилетняя школьница родила ребенка. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяну Анохину.

Отмечается, что несовершеннолетние становятся матерями в регионе ежегодно, но настолько ранние роды – редкий случай: первый за 10 лет.

Ежегодно порядка 10 девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся мамами.

Также Анохина добавила, что четвероклассница родила здорового ребенка. Информации об отце малыша нет.