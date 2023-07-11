Одиннадцатилетняя девочка родила в Новосибирске
Она стала самой молодой матерью в регионе за последнее десятилетие
11 июля 2023, 14:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Новосибирске одиннадцатилетняя школьница родила ребенка. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяну Анохину.
Отмечается, что несовершеннолетние становятся матерями в регионе ежегодно, но настолько ранние роды – редкий случай: первый за 10 лет.
Ежегодно порядка 10 девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся мамами.
Также Анохина добавила, что четвероклассница родила здорового ребенка. Информации об отце малыша нет.
14:57:01 11-07-2023
Какой-то педофил изнасиловал ребенка.
02:03:32 12-07-2023
Гость (14:57:01 11-07-2023) Какой-то педофил изнасиловал ребенка.... Педофилы минусуют. Как вас много...
15:08:06 11-07-2023
Цыганка ?
15:10:40 11-07-2023
Или тожероссиянин . Им можно. Оне же любя
15:37:53 11-07-2023
Информации об отце малыша нет. ----- то есть?! У 4классницы растет животик, и никому дела нет, откуда? Вот родители просто поражают последнее время своим нежеланием следить за своими детьми, даже совсем маленькими...
15:56:15 11-07-2023
Гость (15:37:53 11-07-2023) Информации об отце малыша нет. ----- то есть?! У 4классницы ... Информации об отце нет у АМИКа, родители девочки наверняка знают его.
16:00:02 11-07-2023
Родила здорового ребенка... Очень сомнительно, это раз. И два - свое здоровье она в этой беременности и родах точно оставила. И, собственно, где работа правоохранительных органов? Ну и вишенкой на торте - новость подана так, как будто это в принципе нормально. "Самая молодая мать региона", блин. Вы ее оплодотворителю еще медаль дайте. Ребенок родил ребенка...
16:53:03 11-07-2023
Гость (16:00:02 11-07-2023) Родила здорового ребенка... Очень сомнительно, это раз. И дв... Половое созревание штука довольно условная. Есть девочки, которые и в 11 лет похожи на девушек 18+. Другое дело, что психологическое состояние девочки явно не поспевает за физической акселерацией. Так что родить здорового ребенка в 11 лет вполне можно, случаев полным полно. А вот сможет ли она его нормально воспитать будучи сама ребенком, большой вопрос. Ну и по отцу. Папаша вполне может быть пацаном лет 13 и ничего ему за это не будет. Сам несовершеннолетний и за свои деяния не отвечает. Максимум мамка ухи надерет, да батя по жопе ремнем протянет.
17:03:22 11-07-2023
ыть (16:53:03 11-07-2023) Половое созревание штука довольно условная. Есть девочки, ко... да батя по жопе ремнем протянет ----- Не протянет, пацан его в раз засудит)
17:07:11 11-07-2023
ыть (16:53:03 11-07-2023) Половое созревание штука довольно условная. Есть девочки, ко... Неть) То, что ребенок на кого-то там похож, ни о чем абсолютно не говорит. Если у 11-летней начала расти грудь, это вовсе не говорит о том, что она готова рожать. Ну и еще раз - ребенок-то, может, и относительно здоров. Который грудной. Хотя не факт. А вот что там с организмом второго ребенка, который все ресурсы пустил не на свое развитие, а на вынашивание беременности...
02:05:01 12-07-2023
ыть (16:53:03 11-07-2023) Половое созревание штука довольно условная. Есть девочки, ко... С ума вы сошли? Принять 11-летнего ребенка за 18-летнего - это быть слепым или сумасшедшим.
09:08:00 12-07-2023
Гость (02:05:01 12-07-2023) С ума вы сошли? Принять 11-летнего ребенка за 18-летнего - э... Нет, не сошел. Кто-то вон книжки пишет, в которых расписывает, как его соблазняла двухлетняя. И им не жмет, и всем пофиг - скрепы...
12:15:05 12-07-2023
Гость (09:08:00 12-07-2023) Нет, не сошел. Кто-то вон книжки пишет, в которых расписывае... Завести уголовное дело на насильника. Опять мигранты???
20:16:52 11-07-2023
Гость (16:00:02 11-07-2023) Родила здорового ребенка... Очень сомнительно, это раз. И дв... и пушкинскую карту.
16:38:14 11-07-2023
Гость (14:57:01 11-07-2023) Какой-то педофил изнасиловал ребенка.... а если отцу 12-13 лет, он все равно педофил? Вы не знаете никаких данных об отце ребенка, но уже вешаете на него клише.
17:04:21 11-07-2023
Сергей (16:38:14 11-07-2023) а если отцу 12-13 лет, он все равно педофил? Вы не знаете ни... Кгхм... А если ему, скажем, лет 30? Потому и пишут про полицию - судя по всему, информации об отце нет и у них. И всем норм. Пусть дальше рожает.
16:54:09 11-07-2023
Это она до выпускного сколько ещё нарожает? А к окончанию ВУЗа бабкой станет.
17:02:54 11-07-2023
Гость (16:54:09 11-07-2023) Это она до выпускного сколько ещё нарожает? А к окончанию ВУ... Это если ей будет на что жить. С уже имеющимся ребенком. Если его заберут ее родители - это одно. А так - ни учебы, ни работы нормальной у этой "самой молодой мамы" уже не предвидится.
18:19:06 11-07-2023
Гость (17:02:54 11-07-2023) Это если ей будет на что жить. С уже имеющимся ребенком. Есл... Жить ей будет на что, она уже к диплому дважды "матерью-героем" станет и ещё троих усыновит
09:10:29 12-07-2023
Гость (18:19:06 11-07-2023) Жить ей будет на что, она уже к диплому дважды "матерью-геро... Вы всерьез? Предлагаете ребенку пойти по маргинальной дорожке, рожая на пособия и обрекая детей на жизнь на грани нищеты или за нею?..
12:09:32 12-07-2023
Гость (16:54:09 11-07-2023) Это она до выпускного сколько ещё нарожает? А к окончанию ВУ... Большинство цыган бросают обучение после начальной школы. Писать, читать научился и хватит.
17:56:28 11-07-2023
И всем норм. Пусть дальше рожает.----- ну если ее родителям норм, то почему всем остальным должно быть не норм? Кто как не родители должны первыми были узнать у нее всеми правдами и неправдами, кто ее так "осчастливил"? Или пока не зарожала, ничего и не замечали?..
18:06:28 11-07-2023
Гость (17:56:28 11-07-2023) И всем норм. Пусть дальше рожает.----- ну если ее родителям ... Потому что, внезапно, есть закон. По которому ничего не будет папаше, если он одного с нею возраста или чуть старше. А вот ежели ему больше - увы и ах, это в любом случае преступление. А то так можно договориться до того, что ежели всем норм, то ребенка и съесть можно. И да, по закону полиции "норм" быть не должно.
09:08:57 12-07-2023
Гость (18:06:28 11-07-2023) Потому что, внезапно, есть закон. По которому ничего не буде... А минусуют, я так понимаю, те, кому очень хочется на ребенка лет 10 запрыгнуть, и им бы ничего за это не было...
19:27:17 11-07-2023
Это ненормально! 11лет ещё совсем детский возраст. Почему-то нет информации о сопричастнике-"папаше". Вполне допустимо, что здесь могло быть насилие? тогда это преступление? (по статье о педофилии?). А у некоторых граждан по этому поводу - одни умиления, что молодая мама родила здорового младенца.. Да, ребенок родился, но каково ему будет в этом мире? Четвероклассницу мамой при регистрации не запишут. Её родители могут отказаться (вполне, 50на50). Тогда детдом? А там очередь на усыновление.. И ещё вопрос - в какую семью может попасть? Разве ребенку от этого будет лучше? Дай Бог, чтобы всё у младенца сложилось нормально.. Но если ДЕТИ начинают рожать ДЕТЕЙ - это реально "содом и гоморра".. Своих детей нельзя оставлять без внимания ни на миг.. - это трудно.., но это нужно.
09:37:43 12-07-2023
Вот это ты нафантазировала)))))))))
13:23:55 12-07-2023
Вам то какое дело, люди до жизни 11 летней девочки? Занимайтесь своей жизнью, занимайтесь чаще сексом а не лезьте в ихнюю жизнь. Статья прежде всего о фактах, которые происходят. Да и к тому же 15 летние от 11 летней не так далеко ушли
16:08:27 12-07-2023
Яж мамки всем спокойно! Все хорошо! Никто никого не рожал, педофилы сидят на корточках в спецучреждениях, статья высосана из пальца. Минздрав поспешно объяснил, что данный случай был зафиксирован более 10 лет назад и отношения к современности не имеет. "Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями. Сейчас ребенок, родившийся более 10 лет назад, окончил примерно четвертый-пятый класс". - сообщили в ведомстве.