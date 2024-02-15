Одна трасса остается перекрытой в Алтайском крае

Снять ограничение планируют в ближайшее время

15 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Мониторинг ситуации на дорогах / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае после сильного шторма перекрытой остается одна трасса. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Движение ограничено на участке от Усть-Калманки до Чарышского на автомобильной дороге Алейск – Чарышское. При этом отмечается, что открытие планируется уже в ближайшее время.

По остальным участкам движение транспорта открыто в полном объеме.

Получить необходимую информацию можно по следующим номерам:

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.