Одна трасса остается перекрытой в Алтайском крае из-за непогоды. Обновлено

Ограничение проезда по ней действовало с утра 9 февраля

10 февраля 2024, 09:40, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

Одна трасса остается закрытой в Алтайском крае из-за непогоды. Как сообщает пресс-служба компании "Алтайавтодор", сейчас ограничение движения всех видов транспорта действует на автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Речь идет об участке от Змеиногорска до Рубцовска – с 0 по 71 километр. Ограничение проезда по ней действует с утра 9 февраля.

UPD. С 11:00 движение возобновлено, о чем сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Напомним, что 10 февраля в Алтайском крае продолжается штормовое предупреждение из-за потепления, сильного ветра, снега и метели. Буйство стихии продолжится по крайней мере до ночи 11 февраля.