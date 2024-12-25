Взрыв произошел в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе

По неофициальным данным, девять человек пострадали, один мог погибнуть

25 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Взрыв прогремел в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе. Об этом сообщает "360".

По предварительной информации, там случился взрыв бытового газа. Эпицентр находился на четвертом этаже, а после происшествия начался сильный пожар, который охватил уже 800 квадратных метров.

Число пострадавших, по информации канала, достигло девяти человек. По данным Baza, погиб один человек.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на месте произошел пожар. В своем Telegram-канале он написал, что выехал в район торгового центра. Обстоятельства произошедшего выясняются.