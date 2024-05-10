Однажды в Барнауле. Как снимают фильм "Куча", ради которого даже перекрыли улицу
Бюджет ленты составляет около 4 миллионов рублей
10 мая 2024, 06:15, ИА Амител
Игровой художественный фильм "Куча" снимают в Барнауле сразу на нескольких локациях. Это первая картина такого масштаба за последние годы, ради которой даже пришлось на несколько дней перекрыть движение по улице Димитрова. Если в Голливуде или Европе привыкли к тому, что такие звезды, как Том Круз или Брэд Питт бегают по улочкам Рима, Парижа и Лондона, то съемки в Барнауле привлекли внимание многих, кто даже равнодушен к кино. Amic.ru тоже побывал на съемочной площадке, и узнал, какие тайны хранит проект "Куча".
О чем кино?
Это будет альманах, состоящий из пяти короткометражных фильмов. Все они будут объединены общей темой и героями. Основной историей стала новость, опубликованная в алтайских СМИ, о куче возле одного из жилищных комплексов в Барнауле. Его жители спорили с одним из собственников, который вывалил рядом с подъездом кучу песка.
Кто работает над фильмом?
Курирует проект Министерство культуры Алтайского края. Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский рассказал, что задача проекта – дать возможность "набить руку" начинающим кинематографистам. У каждой новеллы свой режиссер, авторская группа, сценаристы. Среди актеров – действующие артисты алтайских театров и просто любители. В общей сложности над лентой работают около 100 человек.
Где снимают кино?
На нескольких локациях. Среди них дом по улице Димитрова, где по сюжету развернутся основные события ленты. Кстати, в связи со съемками в период с 4 по 8 мая на участке улицы Димитрова в районе дома № 130 частично ограничивали движение.
Какой бюджет у ленты?
Около 4 миллионов рублей. По словам заместителя министра культуры Алтайского края Алексея Бочарова, часть этих средств получено из федерального бюджета. Кроме того, было очень сложно договариваться с городскими властями о том, чтобы перекрыть часть улицы Димитрова. Также не все жители дома, рядом с которым снимали "Кучу", были рады этому. Впрочем, группе всего за несколько дней удалось вовремя отснять все сцены.
Когда и где смотреть фильм?
Первый показ, предположительно, состоится в рамках Шукшинского кинофестиваля в конце июля. Кроме того, Министерство культуры планирует показать ленту "Куча" в муниципальных кинотеатрах в городах и районах Алтайского края. Когда это произойдет – пока неизвестно.
07:35:11 10-05-2024
хз конечно как фильм будет, но что то перспектива такая себе...о куче песка на улице...у меня дома побольше куча. Сдам площадку для съемок фильма, не дорого! )))Лес рядом, речка, шашлыки ). РежисЭры подумайте
13:55:15 10-05-2024
Гость (07:35:11 10-05-2024) хз конечно как фильм будет, но что то перспектива такая себе... Зачем вам в доме куча песка?
10:47:20 10-05-2024
За собой убрать после съёмок надо бы
14:56:15 10-05-2024
Речь видимо о споре жильцов дома по Молодежной 111 с собственником участка по ул. Молодежной 109. Когда-то там была куча песка, теперь забор бетонный, не позволяющий жильцам выходить из подъезда сразу на ул. Молодёжная. Зачем он так поступил и при чем тут жильцы дома, нипанятна