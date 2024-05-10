Однажды в Барнауле. Как снимают фильм "Куча", ради которого даже перекрыли улицу

Бюджет ленты составляет около 4 миллионов рублей

10 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Съемки фильма "Куча" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Игровой художественный фильм "Куча" снимают в Барнауле сразу на нескольких локациях. Это первая картина такого масштаба за последние годы, ради которой даже пришлось на несколько дней перекрыть движение по улице Димитрова. Если в Голливуде или Европе привыкли к тому, что такие звезды, как Том Круз или Брэд Питт бегают по улочкам Рима, Парижа и Лондона, то съемки в Барнауле привлекли внимание многих, кто даже равнодушен к кино. Amic.ru тоже побывал на съемочной площадке, и узнал, какие тайны хранит проект "Куча".

О чем кино?

Это будет альманах, состоящий из пяти короткометражных фильмов. Все они будут объединены общей темой и героями. Основной историей стала новость, опубликованная в алтайских СМИ, о куче возле одного из жилищных комплексов в Барнауле. Его жители спорили с одним из собственников, который вывалил рядом с подъездом кучу песка.

Кто работает над фильмом?

Курирует проект Министерство культуры Алтайского края. Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский рассказал, что задача проекта – дать возможность "набить руку" начинающим кинематографистам. У каждой новеллы свой режиссер, авторская группа, сценаристы. Среди актеров – действующие артисты алтайских театров и просто любители. В общей сложности над лентой работают около 100 человек.

Где снимают кино?

На нескольких локациях. Среди них дом по улице Димитрова, где по сюжету развернутся основные события ленты. Кстати, в связи со съемками в период с 4 по 8 мая на участке улицы Димитрова в районе дома № 130 частично ограничивали движение.

Какой бюджет у ленты?

Около 4 миллионов рублей. По словам заместителя министра культуры Алтайского края Алексея Бочарова, часть этих средств получено из федерального бюджета. Кроме того, было очень сложно договариваться с городскими властями о том, чтобы перекрыть часть улицы Димитрова. Также не все жители дома, рядом с которым снимали "Кучу", были рады этому. Впрочем, группе всего за несколько дней удалось вовремя отснять все сцены.

Когда и где смотреть фильм?

Первый показ, предположительно, состоится в рамках Шукшинского кинофестиваля в конце июля. Кроме того, Министерство культуры планирует показать ленту "Куча" в муниципальных кинотеатрах в городах и районах Алтайского края. Когда это произойдет – пока неизвестно.