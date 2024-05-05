Что за фильм снимают в Барнауле, из-за которого перекрыли проезд по улице Димитрова

Подробности о проекте рассказали в Союзе кинематографистов России

05 мая 2024, 07:01, ИА Амител

Съемки фильма в Барнауле / Кадры: "Вести Алтай"

В Барнауле перекрыли улицу Димитрова в районе дома № 130 из-за съемок фильма. Ограничение действует с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00.

Как узнали "Вести Алтай", здесь снимают художественную короткометражку под рабочим названием "Куча". Это будет один из пяти короткометражных фильмов для альманаха, который отправится на Шукшинский кинофестиваль.

Сюжет картины пока не раскрывают, но на съемочной площадке есть куча песка и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель образовательных проектов молодежного центра Союза кинематографистов России Лора Горбунова отметила, что эксперты Киношколы в рамках 12-дневного визита в Барнауле не только снимают фильмы, но также учат молодых специалистов разным профессиям в кино.