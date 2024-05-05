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Что за фильм снимают в Барнауле, из-за которого перекрыли проезд по улице Димитрова

Подробности о проекте рассказали в Союзе кинематографистов России

05 мая 2024, 07:01, ИА Амител

Съемки фильма в Барнауле / Кадры: "Вести Алтай"
Съемки фильма в Барнауле / Кадры: "Вести Алтай"

В Барнауле перекрыли улицу Димитрова в районе дома № 130 из-за съемок фильма. Ограничение действует с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00.

Как узнали "Вести Алтай", здесь снимают художественную короткометражку под рабочим названием "Куча". Это будет один из пяти короткометражных фильмов для альманаха, который отправится на Шукшинский кинофестиваль.

Сюжет картины пока не раскрывают, но на съемочной площадке есть куча песка и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель образовательных проектов молодежного центра Союза кинематографистов России Лора Горбунова отметила, что эксперты Киношколы в рамках 12-дневного визита в Барнауле не только снимают фильмы, но также учат молодых специалистов разным профессиям в кино.

Барнаул Кино

Комментарии 10

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Гость

07:27:10 05-05-2024

- я снимаю шляпу перед вами - да, мы в курсе, что Вы снимаете

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Гость

09:40:20 05-05-2024

Ооооо! У нас таких сюжетов... Выше крыши! Куча... А рядом люди... Даже можно сказать - с ограниченными возможностями!.. они ещё чаще в оранжевых жилетах бывают...

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Гость

11:52:43 05-05-2024

Я один заметил что дама в шубе

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Гость

16:10:47 05-05-2024

Гость (11:52:43 05-05-2024) Я один заметил что дама в шубе... Дык, минус только-что был....

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Гость

20:12:39 05-05-2024

Наверное,философская притча.

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Гость

07:59:53 06-05-2024

Короткометражный порно-триллер?

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Вечно всем недовольнаяЯ

10:11:08 06-05-2024

А чё тётка в шубе в плюс 20 и на солнце?

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Гость

11:35:28 06-05-2024

Вечно всем недовольнаяЯ (10:11:08 06-05-2024) А чё тётка в шубе в плюс 20 и на солнце?... Выпендривается)

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Элизбарян Сосо.

22:21:05 06-05-2024

Ну и как кина можномотреть.

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Евгений

17:22:51 07-05-2024

Кино!? В Барнауле!? 🤣. Боюсь даже представить сюжет.

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