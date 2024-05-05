Что за фильм снимают в Барнауле, из-за которого перекрыли проезд по улице Димитрова
Подробности о проекте рассказали в Союзе кинематографистов России
05 мая 2024, 07:01, ИА Амител
В Барнауле перекрыли улицу Димитрова в районе дома № 130 из-за съемок фильма. Ограничение действует с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00.
Как узнали "Вести Алтай", здесь снимают художественную короткометражку под рабочим названием "Куча". Это будет один из пяти короткометражных фильмов для альманаха, который отправится на Шукшинский кинофестиваль.
Сюжет картины пока не раскрывают, но на съемочной площадке есть куча песка и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Руководитель образовательных проектов молодежного центра Союза кинематографистов России Лора Горбунова отметила, что эксперты Киношколы в рамках 12-дневного визита в Барнауле не только снимают фильмы, но также учат молодых специалистов разным профессиям в кино.
07:27:10 05-05-2024
- я снимаю шляпу перед вами - да, мы в курсе, что Вы снимаете
09:40:20 05-05-2024
Ооооо! У нас таких сюжетов... Выше крыши! Куча... А рядом люди... Даже можно сказать - с ограниченными возможностями!.. они ещё чаще в оранжевых жилетах бывают...
11:52:43 05-05-2024
Я один заметил что дама в шубе
16:10:47 05-05-2024
Гость (11:52:43 05-05-2024) Я один заметил что дама в шубе... Дык, минус только-что был....
20:12:39 05-05-2024
Наверное,философская притча.
07:59:53 06-05-2024
Короткометражный порно-триллер?
10:11:08 06-05-2024
А чё тётка в шубе в плюс 20 и на солнце?
11:35:28 06-05-2024
Вечно всем недовольнаяЯ (10:11:08 06-05-2024) А чё тётка в шубе в плюс 20 и на солнце?... Выпендривается)
22:21:05 06-05-2024
Ну и как кина можномотреть.
17:22:51 07-05-2024
Кино!? В Барнауле!? 🤣. Боюсь даже представить сюжет.