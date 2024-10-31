Одни и те же вопросы. Сибирские селлеры обсудили, как работать с маркетплейсами

Бизнес-клуб "Селлеры Сибири" провел в Барнауле экспертную конференцию

31 октября 2024, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KB3g4

Евгения Кобелькова на бизнес-конференции "Селлеры Сибири" / Фото: Екатерина Шиповская

Сегодня на маркетплейсах можно купить буквально все: от пуговиц до автомобиля. Свои товары через онлайн-площадки продают тысячи производителей по всей стране. Это огромный рынок, правила игры на котором еще не написаны. А потому у селлеров возникает множество вопросов и проблем, ведь мало произвести, нужно выбрать площадку, потом понять, как на ней работать, просчитать затраты и прибыль, правильно разрекламировать свой товар. Разобраться в этом помогает бизнес-клуб "Селлеры Сибири". На минувшей неделе организация провела в Барнауле форум для продавцов, пригласив в регион крутых спикеров. В том числе и представителя Wildberries ("Вайлберриз"), которого участники буквально завалили вопросами.

Правил игры пока нет

"В Сибири работают сотни селлеров, и это очень сильное сообщество, мы обсуждаем все изменения, делимся опытом. Но у нас одни и те же вопросы, в том числе связанные и с работой маркетплейсов. Поэтому эта тема стала главной для нашей второй конференции", – рассказала amic.ru основатель клуба "Селлеры Сибири" Евгения Кобелькова.

Задача клуба – развивать сообщество предпринимателей, ведь одного никто не услышит, но когда десятки человек задают один и тот же вопрос – совсем другое дело, подчеркнула собеседница.

Председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Евгения Черницкая добавляет: у онлайн-рынка огромный потенциал. Вот только формируется он пока стихийно.

"Цифровая экономика развивается на глазах, правил никто заранее не придумывал. И до сих пор не было отраслевого закона, его только обсуждают. Сейчас мы все работаем в рамках гражданского законодательства, федеральных законов, например, о защите прав потребителей. Когда появятся новые правила, мы все должны будем очень внимательно к ним прислушаться", – отметила Евгения Черницкая.

По сути, и "Селлеры Сибири", и ФОСТ – это попытка бизнеса самоорганизоваться. И, судя по прошедшей конференции, удачная попытка. Ведь на одной площадке собрались топовые и только начинающие селлеры из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирска и Казахстана. А также эксперты федерального уровня.

Бизнес-конференция "Селлеры Сибири" / Фото: Екатерина Шиповская

"Мы открыты для диалога"

По словам Черницкой, до недавнего времени маркетплейсы придерживались политики закрытости. Но теперь селлеров действительно слышат. На уже вторую по счету конференцию приехала представитель Wildberries, одного из крупнейших маркетплейсов в стране, – руководитель отдела по развитию Юлия Кукота.

Она рассказала о развитии площадки, бесплатной обучающей платформе для селлеров WB ПРО, а также о сервисе WB Тревел, на котором можно купить авторские туры, о платформе с интересными статьями и клипами WB Гуру и о проекте для товаров региональных производителей "Культурный код".

"Нам важно вести открытый диалог с нашими партнерами. Мы готовы к вопросам и идеям, в том числе и от малых предпринимателей. Поэтому мы постоянно пересматриваем наши условия, чтобы они были максимально выгодны как для крупных продавцов, так и для небольших. Мы ориентированы на долгосрочное партнерство со всеми", – подчеркнула Юлия Кукота.

Участники задали ей множество вопросов по работе селлеров с площадкой. На некоторые она ответила сразу, некоторые взяла в работу. При этом участники получили возможность задать все вопросы, в том числе и по каждой конкретной ситуации, в специальном чате. И всем им WB гарантирует ответ.

"Радует, что Wildberries готов идти навстречу, готов к диалогу с селлерами с владельцами ПВЗ", – подчеркнула Евгения Кобелькова.

Евгения Кобелькова на бизнес-конференции "Селлеры Сибири" / Фото: Екатерина Шиповская

Кроме того, Юлия Кукота подтвердила планы компании по строительству в Алтайском крае склада. Пока неизвестно, где и когда. Но сам факт местных предпринимателей очень обрадовал.

"В этом сейчас есть острая необходимость, так как ближайший склад Wildberries находится в Новосибирске. И он постоянно перегружен, там очень большие коэффициенты по логистике и хранению. Алтайские селлеры не могут там отгрузиться и вынуждены работать со складами в Москве, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, то есть по всей России", – резюмировала общую проблему Евгения Кобелькова.

Аналитика и полезные советы

Ответы на острые вопросы давали и другие эксперты. Например, Евгения Черницкая рассказала, как урегулировать спорные вопросы между селлерами, маркетплейсами и пунктами выдачи заказов.

Основатель швейной фабрики "Дашенька" из Москвы Галина Ворожбит проанализировала преимущества и недостатки Wildberries, Ozon ("Озон") и "Детского мира". Представитель сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS (МПСТАТС) Наталья Ворстер дала советы, как выбрать прибыльную нишу, где закупать товар.

Сооснователь MP Assistant ("МП Ассистент" – онлайн-сервис внутренней аналитики и финансового учета для маркетплейсов Wildberries и Ozon) Сергей Усачев рассказал о том, как приложение позволяет анализировать разные параметры, получать ежедневный анализ того, сколько денег тратится на рекламу, какова прибыль на каждую единицу товара и так далее.

А основатель агентства New Digital ("Нью Диджитал") Влад Патока дал советы, как работать с блогерами и как они могут рекламировать товар на маркетплейсах.

По словам Евгении Кобельковой, обо всем поговорили очень продуктивно. А всех, у кого еще есть вопросы, потребность в экспертном мнении и поддержке, она приглашает в клуб "Селлеры Сибири".

ИП Кобелькова Евгения Сергеевна

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