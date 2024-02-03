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Одни развалины. Как выглядит кинотеатр "Искра", который сносят в Барнауле

В дальнейшем здесь хотят возвести 17-этажную и 9-этажные высотки

03 февраля 2024, 18:10, ИА Амител

Снос кинотеатра "Искра" / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле 26 января приступили к сносу здания бывшего кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР, 51а.  Тогда в компании "Мой дом" (она будет заниматься застройкой освободившейся территории) уточняли, что снос объекта займет неделю-полторы в зависимости от погоды. Корреспондент amic.ru побывал на месте сноса и сфотографировал, что осталось от здания.

На месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, при этом пытаются отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.

Барнаул недвижимость

Комментарии 10

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Гость

18:45:50 03-02-2024

Печалька

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Гость

18:54:40 03-02-2024

Ничего страшного.Кто-то хорошо разжиреет,а жители соседних домов ужмутся и потерпят.

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гость

21:00:45 03-02-2024

Какая то архитектурная шизофрения . Зачем надо было разрушать всю структуру ,зачем. Ну вот стройте где снесли пол улицы Петра Сухова ветхих домов. Пустырей там навалом. Так нет лезут туда где в целом всё налажено. Просто видимо "рука -руку моет".

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Гость

09:46:25 04-02-2024

гость (21:00:45 03-02-2024) Какая то архитектурная шизофрения . Зачем надо было разрушат... Не надо нам этого счастья на Петра Сухого. Пусть у вас в гетто строятся

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Гость

12:55:38 04-02-2024

гость (21:00:45 03-02-2024) Какая то архитектурная шизофрения . Зачем надо было разрушат... Люди купили имущество и землю под этим имуществом. Имеют желание сломать старое и построить новое. О какой шизофрении ты буровишь? Люди имеют право тратить свои деньги как им заблагорассудится. А на Поток ты сам езжай.

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Гость

22:23:02 03-02-2024

Вот так и надо. Умойтесь)

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Гость

22:44:39 03-02-2024

С какого года он не функционирует? Возмущенные там вообще были на сеансе хоть раз то?

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Элен без ребят

06:35:40 04-02-2024

Гость (22:44:39 03-02-2024) С какого года он не функционирует? Возмущенные там вообще бы... а вы думаете возмущенным кино важно? перечитайте статью ещё раз.

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Гость

00:16:40 04-02-2024

Это просто бизнес)))

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гость

09:52:14 04-02-2024

Вскоре пожалеют, что построили аппортоменты с офисами. Не за горами время и это новое здание будет пустовать.

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