Одни развалины. Как выглядит кинотеатр "Искра", который сносят в Барнауле

В дальнейшем здесь хотят возвести 17-этажную и 9-этажные высотки

03 февраля 2024, 18:10, ИА Амител

Снос кинотеатра "Искра" / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле 26 января приступили к сносу здания бывшего кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР, 51а. Тогда в компании "Мой дом" (она будет заниматься застройкой освободившейся территории) уточняли, что снос объекта займет неделю-полторы в зависимости от погоды. Корреспондент amic.ru побывал на месте сноса и сфотографировал, что осталось от здания.

На месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, при этом пытаются отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.