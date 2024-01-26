"Пыль до третьего этажа". Кинотеатр "Искра" начали сносить в Барнауле
Снос здания займет неделю или полторы – в зависимости от погодных условий
26 января 2024, 15:12, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 26 января, приступили к сносу кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР, 51а, сообщили amic.ru жители соседних домов.
На кадрах небольшой трактор передвигается по крыше здания и сбрасывает уже снесенные части бывшего кинотеатра, поднимая в воздух клубы черной пыли.
"Вы посмотрите, какая пыль идет, сейчас еще хлеще будет. До третьего этажа поднимается пыль. А мы этим всем дышим. О, какая красота, вся эта пыль поднимается. Уже соседнее здание не видно. И это только начали, а что будет дальше – это будет ужас", – комментирует происходящее жительница дома по улице Георгиева, 44.
Как уточнили в компании "Мой дом", которая будет заниматься застройкой освободившейся территории, снос здания займет неделю или полторы – в зависимости от погодных условий.
Напомним, на месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями.
Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, пытались отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов.
Застройщик "Искры" заявлял, что спросит мнение бунтующих жителей соседних домов.
15:13:37 26-01-2024
ЖалобБарнаул - пора переименовывать
15:16:27 26-01-2024
Детство ломают
15:19:42 26-01-2024
Все дома так сносят. Всегда пыль.
15:46:00 26-01-2024
Гость (15:19:42 26-01-2024) Все дома так сносят. Всегда пыль. ... У нас здание соседнее 2-этажное сносили аккуратно потихоньку месяц. Так весь месяц все машины в округе были обсыпаны цементной пылью...
15:26:48 26-01-2024
И это только начали, а что будет дальше - это будет ужас. --- А дальше не будет пыли. Снесут, и все.
15:55:25 26-01-2024
Не правда ли, что было бы хуже, если бы сносили летом?
18:58:42 26-01-2024
Не хотели сноса? Нате)
19:40:14 26-01-2024
А где все активисты??????? )))))))))) вы уже заготовили гневные речевки????)))))
10:12:29 27-01-2024
Мы строили, строили, наконец построили. Ибрагим, поджигай!
04:06:52 28-01-2024
смешная бабка. в будний день нечего делать? а работа, хобби, танцы, магазин, в гости к подружке, а внуками заниматься, в кружки их водить, или собой - в санаторий съездить, в "сосновый бор"? нет? вот делать нечего жалобщикам!!!