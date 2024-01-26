"Пыль до третьего этажа". Кинотеатр "Искра" начали сносить в Барнауле

Снос здания займет неделю или полторы – в зависимости от погодных условий

26 января 2024, 15:12, ИА Амител

В Барнауле сносят кинотеатр "Искра" / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле в пятницу, 26 января, приступили к сносу кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР, 51а, сообщили amic.ru жители соседних домов.

На кадрах небольшой трактор передвигается по крыше здания и сбрасывает уже снесенные части бывшего кинотеатра, поднимая в воздух клубы черной пыли.

"Вы посмотрите, какая пыль идет, сейчас еще хлеще будет. До третьего этажа поднимается пыль. А мы этим всем дышим. О, какая красота, вся эта пыль поднимается. Уже соседнее здание не видно. И это только начали, а что будет дальше – это будет ужас", – комментирует происходящее жительница дома по улице Георгиева, 44.

Как уточнили в компании "Мой дом", которая будет заниматься застройкой освободившейся территории, снос здания займет неделю или полторы – в зависимости от погодных условий.

Напомним, на месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями.

Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, пытались отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов.

Застройщик "Искры" заявлял, что спросит мнение бунтующих жителей соседних домов.