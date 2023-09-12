Второе обезглавленное тело нашли в Москве

Оба убитых, по предварительной информации, азиатской внешности

12 сентября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Два трупа мужчин с отрезанными головами обнаружили в Москве за день. Об этом сообщает Baza.

Первый случай зафиксирован в парке на севере от Москвы. Тело неизвестного мужчины в возрасте от 25 до 30 лет нашли у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Отмечается, что умерший был азиатской внешности. Кем был мужчина, пока не установлено.

Второе тело нашли в квартире на улице Фестивальной. Голова этого мужчины также была отрезана.

Правоохранители выясняют, связаны ли эти два убийства между собой.