Одноэтажный домик, где всегда вымыты полы, продают за 2 миллиона в Барнауле
"Хитрый" дом предлагают приобрести барнаульцам
21 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Чистенький одноэтажный домик площадью 35 кв. м продают на ул. Станционной, 32, в Барнауле. Он стоит 2,1 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
В нем всегда "вымыты" полы, но, несомненно, в этом есть подвох… Они глянцевые, светоотражающие и поэтому выглядят как мокрые.
Мебели в домике немного. В одной из комнат стоит лишь одинокий табурет, сидя на котором можно смотреть в окно. Этакий наблюдательный пункт.
"В доме центральная канализация и водяное печное отопление", – сказано в объявлении.
Недвижимость находится на участке площадью 3 сотки.
В районе, где продают домик, развита инфраструктура. В шаговой доступности – детский сад, школа, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.
07:31:09 21-06-2023
ну нее....
08:51:09 21-06-2023
Мечта!
08:59:08 21-06-2023
Гость (08:51:09 21-06-2023) Мечта! ... Бери!!
08:59:45 21-06-2023
Гость (08:51:09 21-06-2023) Мечта! ... а может кому то и это сверх-мечта
11:16:54 21-06-2023
Похоже чья то бабушка - всё? Какая громкая реклама, внукам денежка нужна )))
12:50:32 21-06-2023
стоит лишь одинокий табурет, сидя на котором можно смотреть в окно. Этакий наблюдательный пункт. - это шедэвр! кто последний на покупку!