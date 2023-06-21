НОВОСТИБарнаул

Одноэтажный домик, где всегда вымыты полы, продают за 2 миллиона в Барнауле

"Хитрый" дом предлагают приобрести барнаульцам

21 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

Чистенький одноэтажный домик площадью 35 кв. м продают на ул. Станционной, 32, в Барнауле. Он стоит 2,1 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

В нем всегда "вымыты" полы, но, несомненно, в этом есть подвох… Они глянцевые, светоотражающие и поэтому выглядят как мокрые.

Мебели в домике немного. В одной из комнат стоит лишь одинокий табурет, сидя на котором можно смотреть в окно. Этакий наблюдательный пункт.

"В доме центральная канализация и водяное печное отопление", – сказано в объявлении.

Недвижимость находится на участке площадью 3 сотки.

В районе, где продают домик, развита инфраструктура. В шаговой доступности – детский сад, школа, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.

Фото:

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НОВОСТИАлтай
Барнаул объявления недвижимость

Комментарии 6

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Гость

07:31:09 21-06-2023

ну нее....

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Гость

08:51:09 21-06-2023

Мечта!

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Гость

08:59:08 21-06-2023

Гость (08:51:09 21-06-2023) Мечта! ... Бери!!

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гость

08:59:45 21-06-2023

Гость (08:51:09 21-06-2023) Мечта! ... а может кому то и это сверх-мечта

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Гость

11:16:54 21-06-2023

Похоже чья то бабушка - всё? Какая громкая реклама, внукам денежка нужна )))

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Гость

12:50:32 21-06-2023

стоит лишь одинокий табурет, сидя на котором можно смотреть в окно. Этакий наблюдательный пункт. - это шедэвр! кто последний на покупку!

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