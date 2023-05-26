Русскую народную "четырёшку" с интерьером под гжель продают за 7 млн в Барнауле
Квартиру, в которой есть кое-что в русском народном стиле, продают в Барнауле
26 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Колоритную "четырёшку", в которой хочется печь каравай и петь "Калинку", продают на ул. Чеглецова, 66, в Барнауле.
В квартире, которая стоит 7 млн рублей, нет евроремонта. Стены в жилых комнатах оклеены неяркими обоями, а на полу в длинном коридоре лежит ковёр-дорожка в советском стиле. Казалось бы, никаких броских деталей, всё вполне привычное...
Ан нет. Весь санузел – и стены, и пол – отделан плиткой бело-голубого цвета.
Она же использована в интерьере кухни и дополнена русскими народными шторами, на которых изображено множество чайничков и кувшинов под гжель. А на обеденном столе лежит скатерть в красную клеточку.
Сочетание всех этих элементов – необычное. Настолько, что кухня почему-то ассоциируется со сказкой "Алиса в Стране чудес". Чаепитие!
Площадь "четырёшки" – 95,4 "жилых квадрата". По договорённости её новому владельцу могут оставить кухонный гарнитур, некоторую бытовую технику и корпусную мебель.
В квартире есть две лоджии, добавляют в объявлении на "Циане".
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта. Рядом парк "Юбилейный".
08:47:21 26-05-2023
Цвет настроения синий...
09:25:55 26-05-2023
Плитка еще от застройщика?
10:11:00 26-05-2023
7 млн. на потоке с советским ремонтом...ну юмористы....4.5-5.5 млн. реальная цена этого объекта на сегодня (за 4.5 уйдет за неделю, за 5.5 - за 1-3 мес.)
12:26:44 26-05-2023
Из под бабушки квартира ?
13:38:52 26-05-2023
Это новость? На потоке 4-ку продают, ... а на сулиме 1 комнатную, на врз дом, в санниково коттедж. Ииии???