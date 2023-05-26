Русскую народную "четырёшку" с интерьером под гжель продают за 7 млн в Барнауле

Квартиру, в которой есть кое-что в русском народном стиле, продают в Барнауле

26 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Колоритную "четырёшку", в которой хочется печь каравай и петь "Калинку", продают на ул. Чеглецова, 66, в Барнауле.

В квартире, которая стоит 7 млн рублей, нет евроремонта. Стены в жилых комнатах оклеены неяркими обоями, а на полу в длинном коридоре лежит ковёр-дорожка в советском стиле. Казалось бы, никаких броских деталей, всё вполне привычное...

Ан нет. Весь санузел – и стены, и пол – отделан плиткой бело-голубого цвета.

























Фото: "Циан"

Она же использована в интерьере кухни и дополнена русскими народными шторами, на которых изображено множество чайничков и кувшинов под гжель. А на обеденном столе лежит скатерть в красную клеточку.

Сочетание всех этих элементов – необычное. Настолько, что кухня почему-то ассоциируется со сказкой "Алиса в Стране чудес". Чаепитие!

Площадь "четырёшки" – 95,4 "жилых квадрата". По договорённости её новому владельцу могут оставить кухонный гарнитур, некоторую бытовую технику и корпусную мебель.

В квартире есть две лоджии, добавляют в объявлении на "Циане".

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта. Рядом парк "Юбилейный".