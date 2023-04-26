Одноглазый наркоман толкнул сибирячку под колёса маршрутки и выколол себе второй глаз

Женщина чудом осталась жива, лишь ударившись головой о борт машины. Нападавшему грозит пожизненное заключение

26 апреля 2023, 15:24, ИА Амител

Одноглазый наркоман чуть не убил женщину на остановке в Омске. Как сообщает Telegram-канал Mash, ранее судимый мужчина толкнул её под колёса подъезжающей маршрутки, а после выколол себе последний глаз.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина с "кривой" походкой выжидает приезда общественного транспорта и толкает женщину. Потерпевшая лишь ударяется головой о борт машины, а нападавший тем временем убегает.

По информации канала, прям на улице он выколол себе второй глаз, ещё до приезда полиции. На допросе выяснилось, что мужчина был под действием наркотиков.

Теперь ему светит пожизненное лишение свободы по статье "Покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений", а также по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков.