Подростки, избившие мальчика на Алтае, били и других из-за "полной безнаказанности"

После случившегося лидер группы подростков "пришёл в школу королём, считает себя крутым"

26 апреля 2023, 15:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родители подростков и сами дети, которые толпой избили мальчика в селе Романово, даже не принесли извинений, пишет "МК на Алтае" со ссылкой на мать пострадавшего.

Напомним, 21 апреля группа школьников окружила мальчика, после этого начали оскорблять, избивать и заставили встать на колени. Происходящее снимали на камеру. В произошедшем разбираются следователи и прокуроры. Причиной публичного "наказания" мог стать конфликт с девочкой.

Мама пострадавшего ребёнка заявила, что эти же подростки якобы сломали другому мальчику рёбра, а девочке – палец. Тогда всё спустили на тормозах, но в этот раз есть весомое доказательство – видеосъёмка.

"Есть у нас так называемый местный малолетний авторитет, который держит всю школу в страхе. Он и два его товарища. Они руководят этой бандой, по-другому эту группировку назвать не могу. Остальные – исполнители", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что извинился лишь один участник группового избиения. Лидер компании, по её словам, уверен в своей полной безнаказанности.

"После случившегося в школу он пришёл королём, считает себя крутым. Его мама чуть ли не пинком открывала дверь в директорский кабинет, устраивала истерики. Противно даже", – рассказала одна из местных жительниц.

Подросткам по 12-13 лет. Они ещё не достигли возраста уголовной ответственности, так что максимум их поставят на учёт в ПДН, а родители заплатят штраф.