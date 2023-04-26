Подростки, избившие мальчика на Алтае, били и других из-за "полной безнаказанности"
После случившегося лидер группы подростков "пришёл в школу королём, считает себя крутым"
26 апреля 2023, 15:12, ИА Амител
Родители подростков и сами дети, которые толпой избили мальчика в селе Романово, даже не принесли извинений, пишет "МК на Алтае" со ссылкой на мать пострадавшего.
Напомним, 21 апреля группа школьников окружила мальчика, после этого начали оскорблять, избивать и заставили встать на колени. Происходящее снимали на камеру. В произошедшем разбираются следователи и прокуроры. Причиной публичного "наказания" мог стать конфликт с девочкой.
Мама пострадавшего ребёнка заявила, что эти же подростки якобы сломали другому мальчику рёбра, а девочке – палец. Тогда всё спустили на тормозах, но в этот раз есть весомое доказательство – видеосъёмка.
"Есть у нас так называемый местный малолетний авторитет, который держит всю школу в страхе. Он и два его товарища. Они руководят этой бандой, по-другому эту группировку назвать не могу. Остальные – исполнители", – рассказала женщина.
Она подчеркнула, что извинился лишь один участник группового избиения. Лидер компании, по её словам, уверен в своей полной безнаказанности.
"После случившегося в школу он пришёл королём, считает себя крутым. Его мама чуть ли не пинком открывала дверь в директорский кабинет, устраивала истерики. Противно даже", – рассказала одна из местных жительниц.
Подросткам по 12-13 лет. Они ещё не достигли возраста уголовной ответственности, так что максимум их поставят на учёт в ПДН, а родители заплатят штраф.
15:15:51 26-04-2023
Уволить руководство школы и инспекторов по делам несовершеннолетних в этом селе выгнать вон а администрацию села понизить в должности Развели балаган
15:37:47 26-04-2023
Гость (15:15:51 26-04-2023) Уволить руководство школы и инспекторов по делам несовершенн... Воспитание идет из семьи! А у нас всегда во всем виновата школа... Дети привыкли, что родители все разрулят, учИтеля и директора отматерят, вот и чувствуют свою безнаказанность. Все знают свои права, а про элементарное уважение и обязанности почему-то забывают...
15:43:04 26-04-2023
Гость (15:15:51 26-04-2023) Уволить руководство школы и инспекторов по делам несовершенн... ПРИЧЕМ ТУТ ПЕДАГГОГИ? родители не должны воспитанием заниматься?
18:18:00 26-04-2023
Гость (15:43:04 26-04-2023) ПРИЧЕМ ТУТ ПЕДАГГОГИ? родители не должны воспитанием занимат... Если бы школа могла за такое отстранять от занятий или вообще выгонять из школы, было бы отлично. А сейчас, да, практически никаких рычагов повлиять на ситуацию у школы нет.
15:51:32 26-04-2023
Гость (15:15:51 26-04-2023) Уволить руководство школы и инспекторов по делам несовершенн... А что за Романово? Не Романовского ли района?
16:24:15 26-04-2023
обращайтесь к Бастрыкину, пока только он может заставить наши органы ШЕВЕЛИТЬСЯ
18:19:45 26-04-2023
Жёстче надо. Не хочешь учиться - нафиг на тебя государство деньги тратит? Отстранить от занятий на пару недель. Продолжаешь создавать проблемы - пинком из школы. Зря у нас образование сделали обязательным. Не всем оно нужно, в черную работу отправляйте и всё.
19:36:48 26-04-2023
Гость (19:11:02 26-04-2023) зато протаскивают закон - убить собак, хотя самая большая оп... Опять вы мухи с котлетами путаете. Проблемой с собаками НУЖНО заниматься. Содержать всю эту кодлу пожизненно неразумно. Это никак не мешает заниматься и проблемой с детьми, которые не хотят учиться и мешают учиться другим. Законы должны быть жёстче и решительнее как в случае собак, так и в случае учеников.
19:41:57 26-04-2023
Гость (19:11:02 26-04-2023) зато протаскивают закон - убить собак, хотя самая большая оп... Да не убить, а утилизировать и переработать.