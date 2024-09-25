Однокомнатные квартиры подешевели в большинстве городов России
В Сибири лидером по снижению цены стал Новосибирск
25 сентября 2024, 13:46, ИА Амител
В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в новостройках России снизилась на 0,6% и составила 6,8 млн рублей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные компании "Яндекс Недвижимость".
Снижение стоимости наблюдалось в большинстве городов. Наибольшее падение цен было зафиксировано в Нижнем Новгороде – на 7,5%, до 8,4 млн рублей, в Москве – на 2,4%, до 15 млн рублей, в Новосибирске – на 2%, до 6,2 млн рублей, в Краснодаре – на 1,5%, до 5,9 млн рублей, и в Санкт-Петербурге – на 1,1%, до 9,8 млн рублей.
В то же время стоимость студий выросла на 0,5% и достигла 5,2 млн рублей. В нескольких городах-миллионниках цены снизились. В Казани – на 5,8%, до 8,6 млн рублей, в Волгограде – на 2,7%, до 4,5 млн рублей, в Самаре – на 0,8%, до 3,5 млн рублей. Также снижение цен было зафиксировано в Ростове-на-Дону – на 0,6%, до 4,3 млн рублей и в Москве – на 0,1%, до 9,2 млн рублей.
Средняя стоимость двухкомнатных квартир в городах-миллионниках составила 9,6 млн рублей, что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце. Однако цены снизились в Омске – на 4,4%, до 7,7 млн рублей, в Нижнем Новгороде – на 4,1%, до 10,8 млн рублей, в Воронеже – на 0,7%, до 7,3 млн рублей, в Новосибирске – на 0,6%, до 8,2 млн рублей, и в Самаре – на 0,3%, до 7,1 млн рублей.
Медианная стоимость трехкомнатных квартир составила 12,9 млн рублей, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце. Снижение цен было зафиксировано в Нижнем Новгороде – на 3,7%, до 13,5 млн рублей, в Самаре – на 3,3%, до 8,6 млн рублей, и в Красноярске – на 0,9%, до 10,1 млн рублей.
Исследование было проведено в сентябре.
14:08:48 25-09-2024
Ага было рубель стало два...
14:16:33 25-09-2024
Отличные новости! скоро закроют семейную ипотеку и они еще подешевеют, можно будет купить сразу 2 штуки! Ну и аренда вырастет сразу. Просто прелесть
07:55:10 26-09-2024
Гость (14:16:33 25-09-2024) Отличные новости! скоро закроют семейную ипотеку и они еще п... Давно пора закрыть эти ипотечные программы , у меня знакомые оранжевые штаны риэлторские себе понаьирали несколько штук по этой ипотеке чтобы потом перепродать , с чего за них должно государство бюджетом рассчитываться ?
14:20:19 25-09-2024
налетай. не скупись. покупай. раскупай
15:40:54 25-09-2024
Представить страшно.Как жить людям при таких ценах?Вот это "достижения".Жильё стало попросту недоступно.
22:04:03 25-09-2024
Афиноген (15:40:54 25-09-2024) Представить страшно.Как жить людям при таких ценах?Вот это "... работайте нормально или сидите у родителей в деревне
08:57:40 26-09-2024
Гость (22:04:03 25-09-2024) работайте нормально или сидите у родителей в деревне... По вашему ",нормально",это как?Тут миллионами ворочать надо.А кто у нас способен на подобное?Мало таких найдётся.Значит основная масса населения будет влачить нищенское существование.Так то вот оно.
21:33:34 25-09-2024
дайте догадаюсь... в Брн однушки подорожали?