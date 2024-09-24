Жители Алтая "притормозили" с покупкой недвижимости

Зато стали активнее открывать банковские вклады

24 сентября 2024, 10:00, Александра Черданцева

Ипотека / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае и Республике Алтай снизился спрос на ипотечные кредиты. На фоне роста ставок и окончания программы ипотеки с господдержкой "для всех" люди пока откладывают покупку. Об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Спрос на ипотеку

По словам Горбунова, это общая тенденция рынка. В пример он привел показатели за первую половину 2024 года: в банке было оформлено 1,8 тысячи ипотечных кредитов на 6,7 млрд рублей. Особый ажиотаж возник в июне, когда клиенты поспешили взять ипотеку перед отменой господдержки "для всех" и изменениями условий семейной ипотеки. Кстати, Алтайский край – один из немногих регионов, где семейная программа сохранилась практически без изменений. Таким образом, ЦБ старается стимулировать спрос на жилье в регионах, где высокий отток населения, подчеркнул Горбунов.

Уже в июле и августе спрос резко упал.

"Сейчас на рынке формируется отложенный спрос на недвижимость. Люди будут стараться отложить покупку жилья до снижения ставок", – прокомментировал топ-менеджер.

Будет ли снижение ставок по ипотечному кредитованию в этом году – пока большой вопрос. Еще ранее аналитики спрогнозировали увеличение ключевой ставки до 20% (сейчас она составляет 19%).

Дмитрий Горбунов уверен, что при этом государство продолжит вводить программы для поддержки ипотеки. Только они будут более адресными, чтобы жилищные условия улучшали те, кто в этом действительно нуждается. Условий для спекулятивного роста за счет инвестиционной покупки (когда люди брали квартиры под низкий процент еще на котловане просто чтобы вложить деньги, а потом заработать, перепродав дороже) становится все меньше.

На фоне роста ставок в последние пару лет появилась и еще одна тенденция: заемщики перестали погашать кредиты досрочно.

"Стремление клиентов погасить дешевые кредиты свелось к нулю. Лет пять назад средний срок погашения ипотеки, взятой на 15 лет, был семь лет. Сейчас, в условиях высоких ставок, просто нецелесообразно досрочно выплачивать кредит, взятый под низкий процент. Выгоднее разместить свободные средства на вклад", – пояснил Горбунов.

Но при этом продолжает развиваться рынок индивидуального жилищного строительства. Теперь еще и в направлении эскроу-счетов. Сегодня ипотеку на ИЖС выдают двумя способами – по базовым условиям банка и по льготным программам, в частности, семейной ипотеке. Но господдержка с низкой ставкой уже сейчас возможна только если подрядчик использует механизм эскроу.

А еще высокая ставка и высокая конкуренция вынуждает и застройщиков, и банки предлагать клиентам все новые и новые варианты, как сделать ипотеку более комфортной. Это и дисконты за использование онлайн-сервисов на сделке, и уменьшение ежемесячной выплаты на некоторый срок за счет разового комиссионного платежа.

Спрос на депозиты

Если ипотека на фоне роста ставок упала, то спрос на накопительные счета и вклады существенно вырос. Только за первое полугодие портфель накоплений розничных клиентов ВТБ увеличился до 78,5 млрд рублей, "потяжелев" почти на четверть.

"Проценты по депозитам сохраняются на исторических максимумах три квартала подряд. Если есть какие-то свободные деньги, люди сейчас размещают их на депозитах и накопительных счетах, ставки по которым уже достигли уровня 20%", – подчеркнул Горбунов.

По его словам, 2024 год уже можно назвать годом сбережений. Причем не только в сегменте частных клиентов. Бизнес также сейчас нередко предпочитает размещение свободных средств под проценты нежели вложение их в развитие.

"Денежно-кредитная политика Центробанка сейчас направлена на охлаждение рынка кредитования, особенно розничного, и формирование сбережений. Ориентирована на то, чтобы клиенты банков больше копили, чем тратили", – отметил топ-менеджер банка.

Причем все чаще жители открывают более долгие депозиты. Если ранее востребованными были вклады на три-шесть месяцев, то теперь популярны продукты сроком от полугода и даже свыше одного года.