"Одному страшно". Как и почему открываются новые бизнес-сообщества в Барнауле

Бизнес-клубы — это целая система для предпринимателя, которая помогает ему стать успешным

30 ноября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото предоставлено Ольгой Бажиной

Предприниматели Алтайского края стали активно организовывать бизнес-сообщества, чтобы вместе решать возникающие вопросы и проблемы. Их участниками становятся как молодые бизнесмены, так и те, за плечами которых большая и успешная история. Что они могут дать друг другу, почему такие сообщества становятся популярны и как они влияют на экономику региона, рассказала amic.ru Ольга Бажина, предприниматель с 13-летним стажем.

"Один во всем не разберешься"

Бизнес-клубы – это мощная поддержка, которая нужна как успешным, так и молодым предпринимателям, говорит Ольга Бажина. Недавно она сама открыла подобный клуб и делится уже наработанным опытом.

"Когда есть группа – это уже поддержка. Одному страшно. В бизнесе не бывает такого, что все всегда очень хорошо, проблемы периодически случаются. Иногда возникают вопросы, которые сам решить не можешь. Например, в нынешних условиях стало тяжеловато вести бизнес, очень много проблем с налоговой системой, надо во всем разбираться. Один все сразу не поймешь, но есть специалисты, которые делятся опытом в клубах. Ты крутишься в успешной среде – это сила, мощь и связи. Видишь примеры людей, учишься на их ошибках", – объясняет Ольга Бажина.

По ее словам, к ней не раз обращались молодые предприниматели, желающие узнать, какие шаги нужно сделать, чтобы бизнес заработал. Сама Ольга успешно развивает свое дело уже 13 лет – у нее магазин электротехники и сантехники, банкетный зал, арендный бизнес и фермерское хозяйство, – поэтому ее советы оказались эффективны и востребованы.

"Недавно ко мне обращался молодой человек. Мы проговорили более часа, расставили все точки над i, решили, с чего начинать бизнес. Когда ко мне начали обращаться много таких молодых людей, я подумала: а почему бы не создать сообщество, где я и состоявшиеся бизнесмены делились бы опытом с молодыми предпринимателями. У нас будет объединение как молодых предпринимателей, так и успешных", – рассказывает бизнесвумен.

По мнению Ольга Бажиной, клуб – это не просто встречи бизнесменов. Это "целая система для предпринимателя", которая включает нетворкинги, бизнес-завтраки, экскурсии, встречи с менторами, инвестиционный клуб и совместные деловые путешествия.

Фото предоставлено Ольгой Бажиной

Чем больше, тем лучше

То, что количество бизнес-клубов в Барнауле и Алтайском крае растет, по мнению Ольги Бажиной, только плюс: "Чем больше сообществ и специалистов появляется в регионе, тем для него лучше". Ведь тогда бизнесмен легко сможет найти именно тот клуб, который ему нужен.

"Каждое сообщество дает что-то конкретное определенной группе людей. Например, кому-то, как и мне, интересно работать с молодыми предпринимателями, – теми, которые уже знают, что хотят открыть, но им страшно, и они не понимают, с чего начинать. Другие сообщества предлагают бизнесменам какие-то другие вещи, которые тоже востребованы", – пояснила она.

Ольга Бажина уверена, что чем больше грамотных бизнес-клубов будет в Алтайском крае, тем интереснее будет самим предпринимателям и у них будет выбор, куда обращаться. А если есть выбор, значит, экономика региона будет развиваться лучше и, конечно, в бюджет края будут поступать финансы.