Одну из подтопленных трасс открыли для движения в Алтайском крае

Ограничение сняли с 13 часов

14 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Трасса / Фото: pxhere.com/ru/photo/256

В Алтайском крае открыли одну из трасс, которую перекрывали из-за подтопления. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

"13.04.2024 с 13 часов 15 минут восстановлено движение транспорта на автодороге Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское (между населенными пунктами Ащегуль Михайловского района и Каип Ключевского района)", – сказано в сообщении.

В ГИБДД пожелали водителям безопасных дорог.