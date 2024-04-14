Одну из подтопленных трасс открыли для движения в Алтайском крае
Ограничение сняли с 13 часов
14 апреля 2024, 20:30, ИА Амител
Трасса / Фото: pxhere.com/ru/photo/256
В Алтайском крае открыли одну из трасс, которую перекрывали из-за подтопления. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
"13.04.2024 с 13 часов 15 минут восстановлено движение транспорта на автодороге Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское (между населенными пунктами Ащегуль Михайловского района и Каип Ключевского района)", – сказано в сообщении.
В ГИБДД пожелали водителям безопасных дорог.
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