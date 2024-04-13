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Жителей Камня-на-Оби призвали спасать имущество из-за надвигающегося подтопления

Уровень воды в реке поднимется выше критической отметки с 14 апреля

13 апреля 2024, 20:20, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Каменского района призвала жителей Камня-на-Оби спасать свое имущество в связи с надвигающимся подтоплением. Начало ледохода и подъем воды в реке Оби в результате заторов льда ожидается с 14 апреля.

Как подчеркнули власти, уровень воды в это время может вырасти до 750 см, что выше критического. Это приведет к подтоплению прибрежной части города – улиц Ленина, Береговой и других.

"Граждане, примите заблаговременные меры по спасению своего имущества, при необходимости вывоза имущества или животных в безопасное место. Для размещения в пункте временного размещения обратитесь в администрацию района", – говорится в сообщении.

13 апреля глава МЧС России Александр Куренков провел совещание с губернатором Виктором Томенко, на котором предупредил о второй волне паводка в Алтайском крае.

Камень-на-Оби Паводок
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Комментарии 5

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Светлана

20:54:22 13-04-2024

И как его спасать, своё имущество? Нанять машину и вывезти? Куда? Тем более животных, если это не кошка...

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Алексей

01:10:53 14-04-2024

Светлана (20:54:22 13-04-2024) И как его спасать, своё имущество? Нанять машину и вывезти? ... Спасение утопающего дело рук самого утопающего

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Гость

06:46:29 14-04-2024

Вывести в специальные пункты, обратившись в администрацию.

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Бартоломео

08:59:16 14-04-2024

А собирание налогов тогда для чего ? Еслиф каждый сам за себя? А ? Хе-хе

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гость

09:47:42 14-04-2024

Ога - :вы панике не подавайтесь - организовано спасайтесь. Нет ну в обще ,ни транспорта,ни сотрудников мчс . Вот это руководитель мчс обхахочишся.

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