Жителей Камня-на-Оби призвали спасать имущество из-за надвигающегося подтопления

Уровень воды в реке поднимется выше критической отметки с 14 апреля

13 апреля 2024, 20:20, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Каменского района призвала жителей Камня-на-Оби спасать свое имущество в связи с надвигающимся подтоплением. Начало ледохода и подъем воды в реке Оби в результате заторов льда ожидается с 14 апреля.

Как подчеркнули власти, уровень воды в это время может вырасти до 750 см, что выше критического. Это приведет к подтоплению прибрежной части города – улиц Ленина, Береговой и других.

"Граждане, примите заблаговременные меры по спасению своего имущества, при необходимости вывоза имущества или животных в безопасное место. Для размещения в пункте временного размещения обратитесь в администрацию района", – говорится в сообщении.

13 апреля глава МЧС России Александр Куренков провел совещание с губернатором Виктором Томенко, на котором предупредил о второй волне паводка в Алтайском крае.