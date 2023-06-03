"Однушку" с дощатым полом и лампочкой вместо люстры продают за 32 млн в Барнауле
Квартиру по огромной цене предлагают приобрести барнаульцам
03 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Простую "однушку" с советским ремонтом продают в пятиэтажном доме на ул. Димитрова, 79. Квартира находится на четвёртом этаже, её площадь составляет 30,9 кв. м. Стоимость жилплощади – 32,8 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане". Немало, но вполне вероятно, что это ненастоящая цена, а ошибка или шутка продавца.
В "однушке" есть антресоль, оклеенная полосатыми обоями, потёртое трюмо с зеркалом, советские кровать и шкаф, а также диван с цветастым пледом в стиле 2000-х.
Почти во всех комнатах дощатые полы оранжевого цвета, нет плинтусов, а вместо люстр – лампочки. Двери здесь слегка покосившиеся.
В санузле стоит чугунная ванна на высоких "ножках". Над ней – побелённое окошко, которое выходит на кухню.
Есть балкон.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, университеты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.
07:09:37 03-06-2023
Какой то клоун прикололся а уважаемый новостной сайт грузит население ...
08:18:13 03-06-2023
3,2 миллиона, человек ошибся, это частенько происходит.
08:39:49 03-06-2023
Сейчас сверхажиотажный спрос на квартиры. Купят и по такой цене, ещё и очередь из желающих будет, так что это не смешно!
08:42:02 03-06-2023
Вполне реальная цена, дом тем более в центре, причём Барнаула. Так что это ещё дешево
13:42:09 03-06-2023
это обыкновенная реклама, один из способов быстрей продать свой товар и только лишь.