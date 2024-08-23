Официально: снайперы Росгвардии ликвидировали захватчиков в ИК-19 под Волгоградом

Заложники освобождены

23 августа 2024, 21:25, ИА Амител

Работа Росгвардии в ИК-19 Волгоградской области / кадр: Telegram-канал ведомства

Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

Согласно заявлению ведомства, захватчиков ликвидировали точными выстрелами снайперы. Заложники освобождены.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что все захватчики обезврежены, а заложники спасены. Сейчас колония находится под контролем сотрудни ков силовых ведомств. Ранение получили трое захватчиков. "Жилет шахида", который якобы был у одного из преступников, не удалось привести в действие.