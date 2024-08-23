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Официально: снайперы Росгвардии ликвидировали захватчиков в ИК-19 под Волгоградом

Заложники освобождены

23 августа 2024, 21:25, ИА Амител

Работа Росгвардии в ИК-19 Волгоградской области / кадр: Telegram-канал ведомства
Работа Росгвардии в ИК-19 Волгоградской области / кадр: Telegram-канал ведомства

Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

Согласно заявлению ведомства, захватчиков ликвидировали точными выстрелами снайперы. Заложники освобождены.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что все захватчики обезврежены, а заложники спасены. Сейчас колония находится под контролем сотрудни ков силовых ведомств. Ранение получили трое захватчиков. "Жилет шахида", который якобы был у одного из преступников, не удалось привести в действие.

Происшествия
Читайте также в сюжете: Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

Комментарии 2

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Светлана

21:57:10 23-08-2024

Вот отличная новость.

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Сергей

07:33:51 24-08-2024

Светлана (21:57:10 23-08-2024) Вот отличная новость.... Отличная, только не совсем правдивая😉

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