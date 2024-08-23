Официально: снайперы Росгвардии ликвидировали захватчиков в ИК-19 под Волгоградом
Заложники освобождены
23 августа 2024, 21:25, ИА Амител
Работа Росгвардии в ИК-19 Волгоградской области / кадр: Telegram-канал ведомства
Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.
Согласно заявлению ведомства, захватчиков ликвидировали точными выстрелами снайперы. Заложники освобождены.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что все захватчики обезврежены, а заложники спасены. Сейчас колония находится под контролем сотрудни ков силовых ведомств. Ранение получили трое захватчиков. "Жилет шахида", который якобы был у одного из преступников, не удалось привести в действие.
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21:57:10 23-08-2024
Вот отличная новость.
07:33:51 24-08-2024
Светлана (21:57:10 23-08-2024) Вот отличная новость.... Отличная, только не совсем правдивая😉