Shot: радикалов в волгоградской ИК-19 взяли штурмом

Все захватчики обезврежены

23 августа 2024, 21:02, ИА Амител

Один из захватчиков / Фото: соцсети

Штурм волгоградской ИК-19 завершён. Предварительно, все захватчики обезврежены, а заложники спасены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сообщению источника канала, сейчас ИК-19 находится под контролем силовиков. Ранение получили трое захватчиков. "Жилет шахида", который якобы был у одного из преступников, не удалось привести в действие. Работают кинологи. В ближайшее время проведут обыск камер, в которых сидели захватчики.

Канал утверждает, что была команда "брать живьем", чтобы по возможности распутать "радикальный клубок".