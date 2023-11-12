Здание банка построят в Барнауле на месте многоквартирного дома
Проект рассмотрели 9 ноября на заседании градсовета
12 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Большое отделение банка построят в Барнауле по адресу улица Кулагина, 38. Ранее на этом участке находился многоквартирный деревянный дом, но позже его снесли. Проект рассмотрели 9 ноября на заседании градсовета Барнаула.
Новый объект полностью расположится на участке, где ранее стоял дом, и не выйдет за границы. Общая площадь участка составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Из них около трети будет застроено. У здания будет два входа. Внутри помещения будут разделены на две зоны: административную часть и технические помещения. Также подразумевается санузел. Рядом со зданием, которое будет арендовать известный банк, появится небольшая парковочная зона.
Внешне облик здания не будет выделяться. Светло-серые цвета выбраны разработчиками для того, чтобы они "вписывались" в архитектурный облик улицы. Рядом расположены две старинные двухэтажки. Член градсовета Сергей Струченко призвал разработчиков не ориентироваться на эти здания, которые будут скоро снесены.
Здание банка обошьют сэндвич-панелями и металлокассетами. Крыша будет плоской. Подразумевается панорамное остекление центрального фасада и ночная подсветка.
В итоге проект согласовали, предложив авторам пересмотреть цветовое решение здания.
08:16:48 12-11-2023
Кому иэвестный банк?
08:58:41 12-11-2023
Очень правильное замечание сделал Сергей Викторович. Обсудили всей улицей это два раза. Оба раза проголосовали за.
09:06:27 12-11-2023
а банк в том районе точно нужен? для жителей восточного и поселка ильича?
12:55:37 12-11-2023
Гость (09:06:27 12-11-2023) а банк в том районе точно нужен? для жителей восточного и по... Ну, в городе недостаточно банков, сплошь детские сады и поликлиники...
12:14:59 12-11-2023
а минусы ставят дебилы.
12:30:56 12-11-2023
конечно нужен, а где деньги то откладывать? благосостояние прогрессивно увеличивается, мы так хорошо и не жили, спасибо за заботу и мирное небо
12:34:46 12-11-2023
Нам точно нужны банки и побольше зачем нам фабрики и заводы
13:17:40 12-11-2023
Стыд архитектора. Иначе не назвать
15:45:22 12-11-2023
Барнаулу действительно нужен банк? Жилья в городе с избытком?
12:13:36 13-11-2023
А на Красноармейском проспекте огромное бывшее здание Сбербанка, оно не подойдет?
12:30:50 13-11-2023
Тут реально дебилы комментируют? Предлагают строить на Кулагина, но тут отдельные личности предлагают взамен здание на Красноармейском. А че не в Новосибирске, например? Далее, начали сопли на кулак наматывать мол жилья нет, а они банки строят. А как обсуждение строительства нового ЖК, так тут 120% комментаторов плачут, что надоели со своим жильем, да кто его покупает, да сколько можно… Я с каждым разом все больше ужасаюсь интеллектуальному уровню местной аудитории.