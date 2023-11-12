Здание банка построят в Барнауле на месте многоквартирного дома

Проект рассмотрели 9 ноября на заседании градсовета

12 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Проект здания банка на улице Кулагина

Большое отделение банка построят в Барнауле по адресу улица Кулагина, 38. Ранее на этом участке находился многоквартирный деревянный дом, но позже его снесли. Проект рассмотрели 9 ноября на заседании градсовета Барнаула.

Новый объект полностью расположится на участке, где ранее стоял дом, и не выйдет за границы. Общая площадь участка составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Из них около трети будет застроено. У здания будет два входа. Внутри помещения будут разделены на две зоны: административную часть и технические помещения. Также подразумевается санузел. Рядом со зданием, которое будет арендовать известный банк, появится небольшая парковочная зона.

Внешне облик здания не будет выделяться. Светло-серые цвета выбраны разработчиками для того, чтобы они "вписывались" в архитектурный облик улицы. Рядом расположены две старинные двухэтажки. Член градсовета Сергей Струченко призвал разработчиков не ориентироваться на эти здания, которые будут скоро снесены.

Здание банка обошьют сэндвич-панелями и металлокассетами. Крыша будет плоской. Подразумевается панорамное остекление центрального фасада и ночная подсветка.

В итоге проект согласовали, предложив авторам пересмотреть цветовое решение здания.