При работе над проектом архитекторам пришлось снизить этажность зданий

10 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"

На пустующем участке недалеко от ТРЦ "Европа" скоро начнут строить ЖК, состоящий из двух домов. Площадку в июне 2023 года на торгах арендовала компания "Олимп", которая принадлежит предпринимателю Андрею Комякову. Проект ЖК презентовали на градсовете 9 ноября. Архитекторы отметили, что изначально планировали разместить на территории более высокие дома, однако участок оказался с сюрпризом.

Два варианта

Будущий ЖК построят на ул. Взлетной, 2г. Рядом расположены торговые и административные здания, бизнес-центр, спортивный центр "Магис Спорт". Площадь участка составляет 1 га.

Архитекторы компании "Строитель-Сервис", согласно заданию на проектирование, хотели расположить на территории два дома. Один – 17-этажный кирпичный двухподъездный, другой – 17-этажный панельный. Под общим двором должна была появиться автостоянка на 98 машино-мест.

Однако после проведения геологических изысканий и рекультивации участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала 9 метров.

Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ. Только для засыпки оврага, по оценкам специалистов, потребовалось бы 25 тыс. тонн песка.

В результате архитекторы переработали концепцию ЖК. Вдоль ул. Взлетной они запроектировали 12-этажный ЖК из кирпича, во дворе – односекционный 10-этажный. Автостоянка на 136 машино-мест размещена во дворе.

Всего в ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. На первых этажах дома вдоль красной линии – помещения общественного назначения. Верхние этажи зданий в проекте выделены серо-голубым цветом. На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты.

"Дорогое удовольствие"

Наличие оврага встревожило членов градсовета. Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко спросил:

"Нет опасений, что овраг будет подступать к вам и тем самым "съедать" участок?"

Присутствующий на заседании Андрей Комяков объяснил: один дом, который не попадает в овраг, построят на сваях. Для второго здания на глубину 9 метров проведена выемка грунта.

"Засыпано 11 тыс. тонн песка, он утрамбован, проведено повторное исследование характеристик грунта, которое показало, что можно ставить хоть 23 этажа без свай. Но извлекать мусор со всей площади оврага в границах участка – безумно дорогое удовольствие. Утилизация мусора будет еще дороже и растянется надолго", – сказал строитель.

Также он отметил, что при наличии платежеспособного спроса в дальней части участка, где уже нет оврага, возможно, будет построена подземная парковка на 40-50 машино-мест. Возводить объект большей вместимости инвестор считает экономически не целесообразным.

"Себестоимость [машино-места в паркинге] – 1,3-1,5 млн рублей. У нас есть опыт продаж. В "Соларе" (ЖК на ул. Песчаной, 171. – Прим. ред.) при 800 квартирах реализовано около 60 парковок, 80 свободно. Их цена – 900-950 тыс. рублей. Нет желания закапывать деньги", – сказал Андрей Комяков.

Другой уровень

Директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание, что территория ЖК большая, однако наполнение площадки довольно скудное. Чтобы использовать участок более рационально, он предложил увеличить этажность.

Андрей Комяков пояснил: площадка хоть и большая, но узкая, всего 80 метров в ширину. Также у участка есть скошенный угол, который при проектировании ЖК пришлось обыграть.

"Набрать высоту мы посчитали нецелесообразным. На строительство монолитного дома в 23 этажа уйдет два с половиной года. Когда пересчитаешь на аренду (ежегодно девелопер должен платить 112,8 млн рублей до момента сдачи ЖК. – Прим. ред.), лучше построить ЖК 11 тыс. квадратных метров и успокоиться. Я не думаю, что проект стал от этого хуже, что он не 20 тыс., а 11 тыс.", – сказал предприниматель.

Однако главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников посчитал, что на каждого жителя ЖК (а их 220) приходится 47 квадратных метров. По этому нормативу дом относится к бизнес-классу, где действуют совершенно другие требования к количеству парковок.

"Две с половиной машины для постоянного хранения на одну квартиру, 100% машино-мест должны размещаться в пределах участка. Получается всего 470 машино-мест. Очевидно, были соображения по благостным технико-экономическим показателям. Но мне кажется, вы перестарались и загнали себя в другой угол, из которого сложно выйти. С машино-местами беда", – добавил архитектор.

Это замечание стало главным поводом для того, чтобы отправить проект на доработку. Однако первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров посчитал, что застройщик может исправить все замечания в рабочем порядке. В результате, чтобы решить судьбу ЖК, организовали голосование. Большинство членов градсовета поддержали проект.