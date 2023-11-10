ЖК бизнес-класса, состоящий из двух домов, построят в овраге недалеко от ТРЦ "Европа"
При работе над проектом архитекторам пришлось снизить этажность зданий
10 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
На пустующем участке недалеко от ТРЦ "Европа" скоро начнут строить ЖК, состоящий из двух домов. Площадку в июне 2023 года на торгах арендовала компания "Олимп", которая принадлежит предпринимателю Андрею Комякову. Проект ЖК презентовали на градсовете 9 ноября. Архитекторы отметили, что изначально планировали разместить на территории более высокие дома, однако участок оказался с сюрпризом.
Два варианта
Будущий ЖК построят на ул. Взлетной, 2г. Рядом расположены торговые и административные здания, бизнес-центр, спортивный центр "Магис Спорт". Площадь участка составляет 1 га.
Архитекторы компании "Строитель-Сервис", согласно заданию на проектирование, хотели расположить на территории два дома. Один – 17-этажный кирпичный двухподъездный, другой – 17-этажный панельный. Под общим двором должна была появиться автостоянка на 98 машино-мест.
Однако после проведения геологических изысканий и рекультивации участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала 9 метров.
Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ. Только для засыпки оврага, по оценкам специалистов, потребовалось бы 25 тыс. тонн песка.
В результате архитекторы переработали концепцию ЖК. Вдоль ул. Взлетной они запроектировали 12-этажный ЖК из кирпича, во дворе – односекционный 10-этажный. Автостоянка на 136 машино-мест размещена во дворе.
Всего в ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. На первых этажах дома вдоль красной линии – помещения общественного назначения. Верхние этажи зданий в проекте выделены серо-голубым цветом. На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты.
"Дорогое удовольствие"
Наличие оврага встревожило членов градсовета. Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко спросил:
"Нет опасений, что овраг будет подступать к вам и тем самым "съедать" участок?"
Присутствующий на заседании Андрей Комяков объяснил: один дом, который не попадает в овраг, построят на сваях. Для второго здания на глубину 9 метров проведена выемка грунта.
"Засыпано 11 тыс. тонн песка, он утрамбован, проведено повторное исследование характеристик грунта, которое показало, что можно ставить хоть 23 этажа без свай. Но извлекать мусор со всей площади оврага в границах участка – безумно дорогое удовольствие. Утилизация мусора будет еще дороже и растянется надолго", – сказал строитель.
Также он отметил, что при наличии платежеспособного спроса в дальней части участка, где уже нет оврага, возможно, будет построена подземная парковка на 40-50 машино-мест. Возводить объект большей вместимости инвестор считает экономически не целесообразным.
"Себестоимость [машино-места в паркинге] – 1,3-1,5 млн рублей. У нас есть опыт продаж. В "Соларе" (ЖК на ул. Песчаной, 171. – Прим. ред.) при 800 квартирах реализовано около 60 парковок, 80 свободно. Их цена – 900-950 тыс. рублей. Нет желания закапывать деньги", – сказал Андрей Комяков.
Другой уровень
Директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание, что территория ЖК большая, однако наполнение площадки довольно скудное. Чтобы использовать участок более рационально, он предложил увеличить этажность.
Андрей Комяков пояснил: площадка хоть и большая, но узкая, всего 80 метров в ширину. Также у участка есть скошенный угол, который при проектировании ЖК пришлось обыграть.
"Набрать высоту мы посчитали нецелесообразным. На строительство монолитного дома в 23 этажа уйдет два с половиной года. Когда пересчитаешь на аренду (ежегодно девелопер должен платить 112,8 млн рублей до момента сдачи ЖК. – Прим. ред.), лучше построить ЖК 11 тыс. квадратных метров и успокоиться. Я не думаю, что проект стал от этого хуже, что он не 20 тыс., а 11 тыс.", – сказал предприниматель.
Однако главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников посчитал, что на каждого жителя ЖК (а их 220) приходится 47 квадратных метров. По этому нормативу дом относится к бизнес-классу, где действуют совершенно другие требования к количеству парковок.
"Две с половиной машины для постоянного хранения на одну квартиру, 100% машино-мест должны размещаться в пределах участка. Получается всего 470 машино-мест. Очевидно, были соображения по благостным технико-экономическим показателям. Но мне кажется, вы перестарались и загнали себя в другой угол, из которого сложно выйти. С машино-местами беда", – добавил архитектор.
Это замечание стало главным поводом для того, чтобы отправить проект на доработку. Однако первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров посчитал, что застройщик может исправить все замечания в рабочем порядке. В результате, чтобы решить судьбу ЖК, организовали голосование. Большинство членов градсовета поддержали проект.
09:26:16 10-11-2023
классно то как
09:37:47 10-11-2023
Всего в ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек.--------- малосемейки однокомнатные что ли строить собрались?
14:28:04 10-11-2023
Гость (09:37:47 10-11-2023) Всего в ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для прожи... Для многодетных с 3мя детьми.
09:39:02 10-11-2023
Две с половиной машины для постоянного хранения на одну квартиру, 100% машино-мест должны размещаться в пределах участка. Получается всего 470 машино-мест.-------- какой то бред несет архитектор. почему привязка машин ведется по квартирам, а не по жильцам? хотя тут скорее всего вопросы не к нему.
10:25:06 10-11-2023
Гость (09:39:02 10-11-2023) Две с половиной машины для постоянного хранения на одну квар... на Партизанской -Ядринцева две высотки воткнули, вот куда такие вопросы задавать надо, а за Европой в овраге места много, всем хватит
07:47:21 13-11-2023
На свалке потом жить что ли?
09:55:37 10-11-2023
Да, Комяков "дал маху"! Перед тем, как поднимать цену на аукционе в 3 раза, нужно было повнимательнее территорию "пробить". С советских времен было ясно - там строить опасно, подвижка грунтов, и сваи били и засыпать пытались. Но жажда "срубить бабла" посильнее. Потому он резко "переобулся" в экспресс постройку, аренда 300 000 руб в день! Зато 4-й дом впихивает в Соларе на Ядринцева, чего не планировалось изначально, но жажда штука такая...
09:58:01 10-11-2023
да, да.... стройте... и тот район вообще захлебнется в автомобильных пробках
14:46:36 10-11-2023
Гость (09:58:01 10-11-2023) да, да.... стройте... и тот район вообще захлебнется в автом... А как бы там был обещан ПАРК. Кто скажет где отдыхать и играть мамам и их деткам Ведь от Павловского тракта до Власихинской между Попова и Малахова нет ни одного сквера Но "Бабки " важней
10:11:32 10-11-2023
Я как-то давно учился в университете и хотя инженером не стал, мне кажется последовательность должна быть другой. Сначала исследуем грунт,потом проектируем , а уж потом строим. Не важно дом в овраге или мост на Новом рынке. Или я не прав?
10:28:46 10-11-2023
про неожиданный овраг это конечно прикол а еще. у комякова один архитектор чтоли? почему эти дома - копия жк на южном?
10:31:41 10-11-2023
Урбанизко (10:28:46 10-11-2023почему эти дома - копия жк на южном?. А зачем тратить время и деньги на новые проекты если уже сть готовые.
10:55:27 10-11-2023
>>Однако после проведения геологических изысканий и рекультивации участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала 9 метров. Тема не раскрыта про мусор, жить над свалкой или около свалки не безопасно
11:25:59 10-11-2023
Гость (10:55:27 10-11-2023) >>Однако после проведения геологических изысканий и ре... а это проблемы уже не комякова хатки разберут
21:44:44 12-11-2023
По рендерам пока однозначно видно, что это очередной "ЖК на парковке". Очередной асфальтобетонный аккумулятор жары летом и холода зимой. Про транспортную ситуацию так и речи нет. Там сегодня то колом все стоит. Иной раз и не поймёшь, когда принимаются решения по строительству таких "шедевров", там чего больше, жадности или банальной профнепригодности.