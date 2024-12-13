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На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году?

Тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Рассказываем, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку"

13 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru
Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Ежегодное повышение коммунальных платежей произойдет в Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 июля. Как стало известно amic.ru, 12 декабря в региональном правительстве подписали указ о предельных индексах платы за ЖКХ. На сколько увеличится оплата и в каком случае можно будет получить компенсацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько подорожают тарифы ЖКХ в Алтайском крае в 2025 году?

Федеральные власти установили для муниципалитетов Алтайского края предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 18%. Однако, по данным регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов, в среднем коммунальные платежи с 1 июля 2025 года повысятся на 13,9%.

Отметим, текущий отопительный сезон эти изменения не затронут. А жители ряда населенных пунктов Баевского, Курьинского, Красногорского и Первомайского районов с 1 января 2025 года за ЖКХ будут платить даже меньше, чем в 2024-м. С чем это связано, источник amic.ru не уточнил.

А что делать, если по факту рост коммунальных платежей будет выше?

Если в муниципалитете "коммуналка" подорожает больше положенного (превысит установленный коэффициент 18), то жители смогут получать компенсацию. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют. Средства на это уже заложены в бюджете края на 2025 год.

"Как показывает практика, не все жители региона пользуются такой возможностью. Так, в 2022 году было израсходовано только 11% из заложенной в бюджет суммы компенсаций, в 2023-м – 18%, а в 2024-м – 19%", – сообщил источник amic.ru в правительстве края.

Как получить эту компенсацию?

Компенсацию не назначают проактивно. Оформить ее можно в местной администрации или в МФЦ.

Сколько будут платить за ЖКХ в других сибирских регионах?

Разброс по Сибирскому федеральному округу довольно большой. Так, для Кемеровской области федеральный центр установил предельный индекс в размере 21,9%, для Красноярского края – 17,1%, а в Новосибирской области – 16,7%. Итоговые тарифы станут известны после 15 декабря, когда в регионах тоже подпишут свои указы о предельных индексах платы за ЖКХ.

Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят меньше, чем, например, ближайшие соседи в Республике Алтай или Кемеровской области. Во втором полугодии 2024-го одноставочный тариф с НДС для населения за одну гигакалорию установлен в размере:

  • Республика Алтай – 4347,16;

  • Республика Хакасия – 3704,25;

  • Кемеровская область – 3427,17;

  • Красноярский край – 3330,70;

  • Алтайский край – 3149,35;

  • Томская область – 2603,34;

  • Омская область – 2444,89;

  • Новосибирская область – 2430,16.

Алтайский край ЖКХ тарифы

Комментарии 13

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Банкирша

15:52:12 13-12-2024

Тем временем официальная инфляция 9%. Смех

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Гость

16:20:21 13-12-2024

Банкирша (15:52:12 13-12-2024) Тем временем официальная инфляция 9%. Смех... Все терки со слугами - мошенниками в проигрыше всегда будет народ хозяин.

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Элен без ребят

16:47:08 13-12-2024

Банкирша (15:52:12 13-12-2024) Тем временем официальная инфляция 9%. Смех... смех? а почему людям не смешно?

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Гость

05:31:08 14-12-2024

Элен без ребят (16:47:08 13-12-2024) смех? а почему людям не смешно?... Когда люди ругаются глядя на ценники- цены можно смело повышать и дальше. А вот когда люди заходя в магазин и глядя на цены начнуть хохотать- вот тогда все- больше повышать нельзя.

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Гость

15:57:04 13-12-2024

в нищих алтаях больше, чем в благополучных нск и омске и немногим меньше, чем в богатых крс и на кузбассе.
вообщем очередной привет из королевства кривых зеркал

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Гость

15:58:50 13-12-2024

Новосибирск в 240км от Барнаула, а разница от 30 до 50 %. В принципе не понятно почему такой разброс в сибирском регионе.

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Гость

16:00:04 13-12-2024

"Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят меньше, чем, например, ближайшие соседи в Республике Алтай или Кемеровской области".

Понятно, что это заказ, но справедливости ради написать нужно было следующим образом:

"Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, чем, например, ближайшие соседи в Новосибирской, Омской и Томской областях".

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Леня

16:05:01 13-12-2024

Правильно говорить не "на сколько", а "во сколько раз"

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Гость

17:05:54 13-12-2024

А пенсии на 7,3

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Гость

18:41:30 13-12-2024

Вот она монополизация во всей красе, дальше рост цен по цепочке, по ощущениям уже в 90х живём, тогда цены росли так же.

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Гость

19:02:57 13-12-2024

Неувязка "адекватной" индексации с фактическим ростом цен, который кратно, получается, выше "официальной" инфляции!

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Гость

22:40:04 13-12-2024

да, ладно бы повышение, если бы УК работали. В Барнауле ведь посмотрите сейчас все домовые территории заросли снегом и не убираются. Благо его еще мало, где машины "затоптали", где выдуло. А УК только деньги собирают , Инспекция на них не управа..ох. 600000 чел в городе не могут справится с несколькими десятками собственников УК, которые нас обирают...

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Гость

02:50:56 14-12-2024

Гость (22:40:04 13-12-2024) да, ладно бы повышение, если бы УК работали. В Барнауле ведь... Так иди, устраивайся в УК дворником. Зарплата аж 22 тыс., вчера только видел объявление. Сам свой двор и очистишь.

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