На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году?

Тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Рассказываем, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку"

13 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Ежегодное повышение коммунальных платежей произойдет в Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 июля. Как стало известно amic.ru, 12 декабря в региональном правительстве подписали указ о предельных индексах платы за ЖКХ. На сколько увеличится оплата и в каком случае можно будет получить компенсацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько подорожают тарифы ЖКХ в Алтайском крае в 2025 году?

Федеральные власти установили для муниципалитетов Алтайского края предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 18%. Однако, по данным регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов, в среднем коммунальные платежи с 1 июля 2025 года повысятся на 13,9%.

Отметим, текущий отопительный сезон эти изменения не затронут. А жители ряда населенных пунктов Баевского, Курьинского, Красногорского и Первомайского районов с 1 января 2025 года за ЖКХ будут платить даже меньше, чем в 2024-м. С чем это связано, источник amic.ru не уточнил.

А что делать, если по факту рост коммунальных платежей будет выше?

Если в муниципалитете "коммуналка" подорожает больше положенного (превысит установленный коэффициент 18), то жители смогут получать компенсацию. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют. Средства на это уже заложены в бюджете края на 2025 год.

"Как показывает практика, не все жители региона пользуются такой возможностью. Так, в 2022 году было израсходовано только 11% из заложенной в бюджет суммы компенсаций, в 2023-м – 18%, а в 2024-м – 19%", – сообщил источник amic.ru в правительстве края.

Как получить эту компенсацию?

Компенсацию не назначают проактивно. Оформить ее можно в местной администрации или в МФЦ.

Сколько будут платить за ЖКХ в других сибирских регионах?

Разброс по Сибирскому федеральному округу довольно большой. Так, для Кемеровской области федеральный центр установил предельный индекс в размере 21,9%, для Красноярского края – 17,1%, а в Новосибирской области – 16,7%. Итоговые тарифы станут известны после 15 декабря, когда в регионах тоже подпишут свои указы о предельных индексах платы за ЖКХ.

Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят меньше, чем, например, ближайшие соседи в Республике Алтай или Кемеровской области. Во втором полугодии 2024-го одноставочный тариф с НДС для населения за одну гигакалорию установлен в размере: