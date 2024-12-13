На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году?
Тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Рассказываем, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку"
13 декабря 2024, 15:45, ИА Амител
Ежегодное повышение коммунальных платежей произойдет в Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 июля. Как стало известно amic.ru, 12 декабря в региональном правительстве подписали указ о предельных индексах платы за ЖКХ. На сколько увеличится оплата и в каком случае можно будет получить компенсацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
На сколько подорожают тарифы ЖКХ в Алтайском крае в 2025 году?
Федеральные власти установили для муниципалитетов Алтайского края предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 18%. Однако, по данным регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов, в среднем коммунальные платежи с 1 июля 2025 года повысятся на 13,9%.
Отметим, текущий отопительный сезон эти изменения не затронут. А жители ряда населенных пунктов Баевского, Курьинского, Красногорского и Первомайского районов с 1 января 2025 года за ЖКХ будут платить даже меньше, чем в 2024-м. С чем это связано, источник amic.ru не уточнил.
А что делать, если по факту рост коммунальных платежей будет выше?
Если в муниципалитете "коммуналка" подорожает больше положенного (превысит установленный коэффициент 18), то жители смогут получать компенсацию. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют. Средства на это уже заложены в бюджете края на 2025 год.
"Как показывает практика, не все жители региона пользуются такой возможностью. Так, в 2022 году было израсходовано только 11% из заложенной в бюджет суммы компенсаций, в 2023-м – 18%, а в 2024-м – 19%", – сообщил источник amic.ru в правительстве края.
Как получить эту компенсацию?
Компенсацию не назначают проактивно. Оформить ее можно в местной администрации или в МФЦ.
Сколько будут платить за ЖКХ в других сибирских регионах?
Разброс по Сибирскому федеральному округу довольно большой. Так, для Кемеровской области федеральный центр установил предельный индекс в размере 21,9%, для Красноярского края – 17,1%, а в Новосибирской области – 16,7%. Итоговые тарифы станут известны после 15 декабря, когда в регионах тоже подпишут свои указы о предельных индексах платы за ЖКХ.
Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят меньше, чем, например, ближайшие соседи в Республике Алтай или Кемеровской области. Во втором полугодии 2024-го одноставочный тариф с НДС для населения за одну гигакалорию установлен в размере:
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Республика Алтай – 4347,16;
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Республика Хакасия – 3704,25;
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Кемеровская область – 3427,17;
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Красноярский край – 3330,70;
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Алтайский край – 3149,35;
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Томская область – 2603,34;
-
Омская область – 2444,89;
-
Новосибирская область – 2430,16.
15:52:12 13-12-2024
Тем временем официальная инфляция 9%. Смех
16:20:21 13-12-2024
Банкирша (15:52:12 13-12-2024) Тем временем официальная инфляция 9%. Смех... Все терки со слугами - мошенниками в проигрыше всегда будет народ хозяин.
16:47:08 13-12-2024
Банкирша (15:52:12 13-12-2024) Тем временем официальная инфляция 9%. Смех... смех? а почему людям не смешно?
05:31:08 14-12-2024
Элен без ребят (16:47:08 13-12-2024) смех? а почему людям не смешно?... Когда люди ругаются глядя на ценники- цены можно смело повышать и дальше. А вот когда люди заходя в магазин и глядя на цены начнуть хохотать- вот тогда все- больше повышать нельзя.
15:57:04 13-12-2024
в нищих алтаях больше, чем в благополучных нск и омске и немногим меньше, чем в богатых крс и на кузбассе.
вообщем очередной привет из королевства кривых зеркал
15:58:50 13-12-2024
Новосибирск в 240км от Барнаула, а разница от 30 до 50 %. В принципе не понятно почему такой разброс в сибирском регионе.
16:00:04 13-12-2024
"Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят меньше, чем, например, ближайшие соседи в Республике Алтай или Кемеровской области".
Понятно, что это заказ, но справедливости ради написать нужно было следующим образом:
"Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то жители Алтайского края платят ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, чем, например, ближайшие соседи в Новосибирской, Омской и Томской областях".
16:05:01 13-12-2024
Правильно говорить не "на сколько", а "во сколько раз"
17:05:54 13-12-2024
А пенсии на 7,3
18:41:30 13-12-2024
Вот она монополизация во всей красе, дальше рост цен по цепочке, по ощущениям уже в 90х живём, тогда цены росли так же.
19:02:57 13-12-2024
Неувязка "адекватной" индексации с фактическим ростом цен, который кратно, получается, выше "официальной" инфляции!
22:40:04 13-12-2024
да, ладно бы повышение, если бы УК работали. В Барнауле ведь посмотрите сейчас все домовые территории заросли снегом и не убираются. Благо его еще мало, где машины "затоптали", где выдуло. А УК только деньги собирают , Инспекция на них не управа..ох. 600000 чел в городе не могут справится с несколькими десятками собственников УК, которые нас обирают...
02:50:56 14-12-2024
Гость (22:40:04 13-12-2024) да, ладно бы повышение, если бы УК работали. В Барнауле ведь... Так иди, устраивайся в УК дворником. Зарплата аж 22 тыс., вчера только видел объявление. Сам свой двор и очистишь.