Огнеборцы не допустили переход лесного пожара из Казахстана в Алтайский край

Угрозы населённым пунктам нет

16 июля 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае удалось не допустить переход лесного пожара с территории Казахстана на леса в Ключевском районе. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, сейчас в приграничной зоне проложены минерализованные полосы.

Постоянное дежурство осуществляют 16 огнеборцев и девять единиц техники КАУ "Боровлянский лесхоз". Ситуация с тушением лесных пожаров находится на оперативном контроле Минприроды.

В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю добавили, что подразделения приведены в готовность, группировка сил и средств готова к работе в случае осложнения ситуации. Угрозы населённым пунктам нет.