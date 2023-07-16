Огнеборцы не допустили переход лесного пожара из Казахстана в Алтайский край
Угрозы населённым пунктам нет
16 июля 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае удалось не допустить переход лесного пожара с территории Казахстана на леса в Ключевском районе. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, сейчас в приграничной зоне проложены минерализованные полосы.
Постоянное дежурство осуществляют 16 огнеборцев и девять единиц техники КАУ "Боровлянский лесхоз". Ситуация с тушением лесных пожаров находится на оперативном контроле Минприроды.
В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю добавили, что подразделения приведены в готовность, группировка сил и средств готова к работе в случае осложнения ситуации. Угрозы населённым пунктам нет.
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