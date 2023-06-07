Огнедышащий автобус заметили на дороге в Барнауле

Машина не выдержала аномальной жары

07 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле на дороге заметили автобус, выбрасывающий огонь из выхлопной трубы. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, автобус 109-го маршрута не выдержал аномальной жары на подъёме в гору.

Водителю пришлось останавливаться и остужать технику.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в период аномальной жары сгорели два автомобиля.