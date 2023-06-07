Огнедышащий автобус заметили на дороге в Барнауле
Машина не выдержала аномальной жары
07 июня 2023, 08:30, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле на дороге заметили автобус, выбрасывающий огонь из выхлопной трубы. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, автобус 109-го маршрута не выдержал аномальной жары на подъёме в гору.
Водителю пришлось останавливаться и остужать технику.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в период аномальной жары сгорели два автомобиля.
10:07:42 07-06-2023
я-я-я ДРАКО-О-ОН!!!
19:05:19 07-06-2023
И зимой горят. Именно на 109 маршоуте. Никакой безопасности.