Огни столицы. Как выглядит новогодняя Москва

Праздничная атмосфера улиц Белокаменной

23 декабря 2023, 07:35, ИА Амител

Новогодняя Москва / Фото: amic.ru

До Нового года остается чуть больше недели, и кому как не столице страны выглядеть особенно красиво. Корреспондент amic.ru в эти дни побывала в Москве и запечатлела волшебство улиц и ТЦ. Кстати, в этом году на Новый год и Рождество фейерверки там решили отменить, барнаульские власти следом также отказались от салютов в столице края. Что в целом не помешает насладиться праздничной атмосферой.

Новогодняя Москва – в нашей фотоленте.