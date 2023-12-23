Огни столицы. Как выглядит новогодняя Москва
Праздничная атмосфера улиц Белокаменной
23 декабря 2023, 07:35, ИА Амител
Новогодняя Москва / Фото: amic.ru
До Нового года остается чуть больше недели, и кому как не столице страны выглядеть особенно красиво. Корреспондент amic.ru в эти дни побывала в Москве и запечатлела волшебство улиц и ТЦ. Кстати, в этом году на Новый год и Рождество фейерверки там решили отменить, барнаульские власти следом также отказались от салютов в столице края. Что в целом не помешает насладиться праздничной атмосферой.
Новогодняя Москва – в нашей фотоленте.
08:47:23 23-12-2023
тогда уж предновогодняя
09:44:09 23-12-2023
Ёлка кверхногами...!? Это как перевернутый крест у сатанистов, что ли?!
12:19:08 23-12-2023
Гость (09:44:09 23-12-2023) Ёлка кверхногами...!? Это как перевернутый крест у сатанисто... В каком-то ТЦ такую же видала.
10:22:52 23-12-2023
А нам то чего радоваться за Москву? Покажите наши облезлые елки с консервными банками да тетрапаками вместо игрушек.
11:41:53 23-12-2023
Столичным убранствам и кутежам можно только позавидовать. Ну и... ладно
13:39:04 23-12-2023
Новогодняя Москва волшебна, что, к сожалению, не скажешь про Барнаул. По 10 лет одни и те же композиции стоят, уже перегорели наполовину, а их снова воткнули(
13:52:38 25-12-2023
Не самые удачные фото. В Москве есть места гораздо наряднее и красивее