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Огни столицы. Как выглядит новогодняя Москва

Праздничная атмосфера улиц Белокаменной

23 декабря 2023, 07:35, ИА Амител

Новогодняя Москва / Фото: amic.ru

До Нового года остается чуть больше недели, и кому как не столице страны выглядеть особенно красиво. Корреспондент amic.ru в эти дни побывала в Москве и запечатлела волшебство улиц и ТЦ. Кстати, в этом году на Новый год и Рождество фейерверки там решили отменить, барнаульские власти следом также отказались от салютов в столице края. Что в целом не помешает насладиться праздничной атмосферой. 

Новогодняя Москва – в нашей фотоленте.

Москва Новый год

Комментарии 7

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Гость

08:47:23 23-12-2023

тогда уж предновогодняя

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Гость

09:44:09 23-12-2023

Ёлка кверхногами...!? Это как перевернутый крест у сатанистов, что ли?!

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Гость

12:19:08 23-12-2023

Гость (09:44:09 23-12-2023) Ёлка кверхногами...!? Это как перевернутый крест у сатанисто... В каком-то ТЦ такую же видала.

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Гость

10:22:52 23-12-2023

А нам то чего радоваться за Москву? Покажите наши облезлые елки с консервными банками да тетрапаками вместо игрушек.

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Гость

11:41:53 23-12-2023

Столичным убранствам и кутежам можно только позавидовать. Ну и... ладно

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Элен без ребят

13:39:04 23-12-2023

Новогодняя Москва волшебна, что, к сожалению, не скажешь про Барнаул. По 10 лет одни и те же композиции стоят, уже перегорели наполовину, а их снова воткнули(

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Гость

13:52:38 25-12-2023

Не самые удачные фото. В Москве есть места гораздо наряднее и красивее

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