О пострадавших в ходе происшествия неизвестно

24 марта 2025, 11:16, ИА Амител

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Огонь перекинулся на расположенный рядом пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Площадь пожара в здании торгового центра составляет 500 квадратных метров. Возгорание ликвидируют 70 человек и 19 единиц техники.

С горящего ТЦ огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Огонь распространился на площади 300 "квадратов". 15 человек эвакуировали из дома.