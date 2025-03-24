Огонь охватил торговый центр и перекинулся на пятиэтажку в Ростове-на-Дону
О пострадавших в ходе происшествия неизвестно
24 марта 2025, 11:16, ИА Амител
В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Огонь перекинулся на расположенный рядом пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Площадь пожара в здании торгового центра составляет 500 квадратных метров. Возгорание ликвидируют 70 человек и 19 единиц техники.
С горящего ТЦ огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Огонь распространился на площади 300 "квадратов". 15 человек эвакуировали из дома.
"Огонь распространился на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе", – говорится в публикации.
11:55:39 24-03-2025
Обломки?
12:13:00 24-03-2025
По СаНПину расстояние от торгового центра до жилого дома 50 метров. Экспертиза допустила что он пристроенный.