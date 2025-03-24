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Более 20 автомобилей сгорели дотла во Владивостоке

По данным прокуратуры, причиной пожара стал поджог

24 марта 2025, 07:40, ИА Амител

Пожар на автостоянке во Владивостоке / Фото: Baza
Пожар на автостоянке во Владивостоке / Фото: Baza

Во Владивостоке на автостоянке сгорели дотла более 20 машин. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что огонь уничтожил 22 автомобиля. Пожар ликвидировали на 150 "квадратах", погибших и пострадавших нет.

По данным прокуратуры, причиной произошедшего стал поджог автомобиля неизвестным.

Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью", – рассказали в ведомстве.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба"). Сейчас устанавливают собственника первой машины, которую подожгли, а также мотив преступления.

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

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Комментарии 2

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.....

10:29:39 24-03-2025

Что такое ТЛО?

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Гость

12:49:36 24-03-2025

..... (10:29:39 24-03-2025) Что такое ТЛО?... транспортно-логистический отдел
точка лазерного отражения
территория линейного объекта

Видимо, речь шла про лазерную точку, которой подожгли первый автомобиль

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