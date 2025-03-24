Более 20 автомобилей сгорели дотла во Владивостоке
По данным прокуратуры, причиной пожара стал поджог
24 марта 2025, 07:40, ИА Амител
Во Владивостоке на автостоянке сгорели дотла более 20 машин. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что огонь уничтожил 22 автомобиля. Пожар ликвидировали на 150 "квадратах", погибших и пострадавших нет.
По данным прокуратуры, причиной произошедшего стал поджог автомобиля неизвестным.
Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью", – рассказали в ведомстве.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба"). Сейчас устанавливают собственника первой машины, которую подожгли, а также мотив преступления.
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точка лазерного отражения
территория линейного объекта
Видимо, речь шла про лазерную точку, которой подожгли первый автомобиль