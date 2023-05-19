Лавочки и огород. Как за год "похорошел" сквер в Барнауле, ради которого снесли байк
Сколько потратили на благоустройство территории — остаётся загадкой
19 мая 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков
В сквере на проспекте Красноармейском, где раньше стоял огромный мотоцикл "Байк-бара", завершилось благоустройство. Судя по фотографиям, вместо уютной плитки и мотоцикла теперь появился огромный огород, небольшая асфальтовая дорожка в виде колеса и две лавочки. Также по проекту на участке высадили несколько растений, которые очень маленькие и теряются среди большой территории сквера.
Напомним, споры вокруг железного байка на проспекте Красноармейском вспыхнули летом 2022 года. Объект демонтировали по решению жильцов дома, на территории которого он стоял. По их словам, объект представлял опасность. Ещё в 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить злополучную территорию, и жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".
После демонтажа байка начались работы по строительству сквера, закончили которые к осени прошлого года. Сам мотоцикл возле "Байк-бара" переехал на пляж "Водный мир".
08:22:45 19-05-2023
Бабушек оттуда в последний путь провожать будут теперь.
09:10:23 19-05-2023
Уж лучше бы байк остался, чем такое.
10:45:24 19-05-2023
ыть (09:10:23 19-05-2023) Уж лучше бы байк остался, чем такое.... Байк свой себе в квартиру поставь. Нам он там не нужен.
11:32:59 19-05-2023
Гость (10:45:24 19-05-2023) Байк свой себе в квартиру поставь. Нам он там не нужен.... кому нам? Где коллективное письмо? Нет, значит говорить нужно о себе в единственном числе, иначе, у вас прослеживается определённый диагноз...де ещё и хамить в переписке, так себе уровень человека!
09:15:59 19-05-2023
Да-да, уж облагородили так облагородили... Собственно, это было понятно с самого начала. На то, чтобы высадить там что-то интересное, нужны деньги и желание. Странно, что асфальт, в не плиточка, как у нас принято.
09:29:38 19-05-2023
Новое слово в ландшафтной архитектуре))) доселе не виданная красота...
09:37:54 19-05-2023
правильно что слово "похорошел" в кавычках написали, все верно
09:38:42 19-05-2023
мало урн поставили - окурки некуда кидать
10:07:38 19-05-2023
Живу рядом, хожу мимо 2 раза в день. Стало лучше . Время байка ушло
10:12:58 19-05-2023
уродский мотоцикл и с водного убрать надо
10:14:39 19-05-2023
так это было с самого начала понятно - председатель ТСЖ тешил своё ЧСВ этим сносом, ну и хотел малую толику денежек. Ему это благоустройство вообще никуда не упало.
10:42:38 19-05-2023
Тоже самое и Юбилейный ждёт. Пустырь с тротуарной плиткой под солнцем. Нашим реформаторам только дай волю пооблагораживать.
10:46:10 19-05-2023
Неописуемая красота! Какой город, такая в нём и комфортная среда ...
11:31:24 19-05-2023
Чучмек (10:46:10 19-05-2023) Неописуемая красота! Какой город, такая в нём и комфортная с... А металлом в виде уродского велосипеда с мотором - это красота была? Ну ты и чучмек...
11:34:09 19-05-2023
Для сравнения было бы неплохо предоставить пару фотографий, как было и как стало!
12:16:08 19-05-2023
Какой-то лунный ландшафт. Люди со слабой психикой могут очень загрустить.
12:44:46 19-05-2023
Хожу мимо каждый день, унылое, грязное, безликое место. А раньше было , зелёное стильное. Вспоминается лозунг ""Весь мир насилия мы разрушим до основания, я затем...""
12:45:09 19-05-2023
Хожу мимо каждый день, унылое, грязное, безликое место. А раньше было , зелёное стильное. Вспоминается лозунг ""Весь мир насилия мы разрушим до основания, я затем...""
14:52:23 19-05-2023
Хоть бы травку посадили да полили бы пару раз... а то, как это сейчас выглядит... пустырь- воплощение таланта руководителя, полёта его творческой мысли и иллюстрация содержания его черепной коробки.