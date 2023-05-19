Лавочки и огород. Как за год "похорошел" сквер в Барнауле, ради которого снесли байк

Сколько потратили на благоустройство территории — остаётся загадкой

19 мая 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков





















































Сквер на Красноармейском

В сквере на проспекте Красноармейском, где раньше стоял огромный мотоцикл "Байк-бара", завершилось благоустройство. Судя по фотографиям, вместо уютной плитки и мотоцикла теперь появился огромный огород, небольшая асфальтовая дорожка в виде колеса и две лавочки. Также по проекту на участке высадили несколько растений, которые очень маленькие и теряются среди большой территории сквера.

Напомним, споры вокруг железного байка на проспекте Красноармейском вспыхнули летом 2022 года. Объект демонтировали по решению жильцов дома, на территории которого он стоял. По их словам, объект представлял опасность. Ещё в 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить злополучную территорию, и жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".

После демонтажа байка начались работы по строительству сквера, закончили которые к осени прошлого года. Сам мотоцикл возле "Байк-бара" переехал на пляж "Водный мир".