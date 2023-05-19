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Лавочки и огород. Как за год "похорошел" сквер в Барнауле, ради которого снесли байк

Сколько потратили на благоустройство территории — остаётся загадкой

19 мая 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков

В сквере на проспекте Красноармейском, где раньше стоял огромный мотоцикл "Байк-бара", завершилось благоустройство. Судя по фотографиям, вместо уютной плитки и мотоцикла теперь появился огромный огород, небольшая асфальтовая дорожка в виде колеса и две лавочки. Также по проекту на участке высадили несколько растений, которые очень маленькие и теряются среди большой территории сквера.

Напомним, споры вокруг железного байка на проспекте Красноармейском вспыхнули летом 2022 года. Объект демонтировали по решению жильцов дома, на территории которого он стоял. По их словам, объект представлял опасность. Ещё в 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить злополучную территорию, и жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".

После демонтажа байка начались работы по строительству сквера, закончили которые к осени прошлого года. Сам мотоцикл возле "Байк-бара" переехал на пляж "Водный мир".

Лавочки вместо мотоцикла. Как выглядит скандальный сквер у «Байк-бара», который обещали благоустроить к осени

Благоустройство зелёной зоны на проспекте Красноармейском хоть и медленно, но продолжается
НОВОСТИ
Барнаул Благоустройство общественные территории

Комментарии 19

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Гость

08:22:45 19-05-2023

Бабушек оттуда в последний путь провожать будут теперь.

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ыть

09:10:23 19-05-2023

Уж лучше бы байк остался, чем такое.

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Гость

10:45:24 19-05-2023

ыть (09:10:23 19-05-2023) Уж лучше бы байк остался, чем такое.... Байк свой себе в квартиру поставь. Нам он там не нужен.

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Гость

11:32:59 19-05-2023

Гость (10:45:24 19-05-2023) Байк свой себе в квартиру поставь. Нам он там не нужен.... кому нам? Где коллективное письмо? Нет, значит говорить нужно о себе в единственном числе, иначе, у вас прослеживается определённый диагноз...де ещё и хамить в переписке, так себе уровень человека!

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Гость

09:15:59 19-05-2023

Да-да, уж облагородили так облагородили... Собственно, это было понятно с самого начала. На то, чтобы высадить там что-то интересное, нужны деньги и желание. Странно, что асфальт, в не плиточка, как у нас принято.

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Иван

09:29:38 19-05-2023

Новое слово в ландшафтной архитектуре))) доселе не виданная красота...

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Гость

09:37:54 19-05-2023

правильно что слово "похорошел" в кавычках написали, все верно

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Гость

09:38:42 19-05-2023

мало урн поставили - окурки некуда кидать

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Гость

10:07:38 19-05-2023

Живу рядом, хожу мимо 2 раза в день. Стало лучше . Время байка ушло

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гость

10:12:58 19-05-2023

уродский мотоцикл и с водного убрать надо

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Мимопроходящий

10:14:39 19-05-2023

так это было с самого начала понятно - председатель ТСЖ тешил своё ЧСВ этим сносом, ну и хотел малую толику денежек. Ему это благоустройство вообще никуда не упало.

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Гость

10:42:38 19-05-2023

Тоже самое и Юбилейный ждёт. Пустырь с тротуарной плиткой под солнцем. Нашим реформаторам только дай волю пооблагораживать.

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Чучмек

10:46:10 19-05-2023

Неописуемая красота! Какой город, такая в нём и комфортная среда ...

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Гость

11:31:24 19-05-2023

Чучмек (10:46:10 19-05-2023) Неописуемая красота! Какой город, такая в нём и комфортная с... А металлом в виде уродского велосипеда с мотором - это красота была? Ну ты и чучмек...

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Гость

11:34:09 19-05-2023

Для сравнения было бы неплохо предоставить пару фотографий, как было и как стало!

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Гость

12:16:08 19-05-2023

Какой-то лунный ландшафт. Люди со слабой психикой могут очень загрустить.

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Вадим

12:44:46 19-05-2023

Хожу мимо каждый день, унылое, грязное, безликое место. А раньше было , зелёное стильное. Вспоминается лозунг ""Весь мир насилия мы разрушим до основания, я затем...""

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Вадим

12:45:09 19-05-2023

Хожу мимо каждый день, унылое, грязное, безликое место. А раньше было , зелёное стильное. Вспоминается лозунг ""Весь мир насилия мы разрушим до основания, я затем...""

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Гость

14:52:23 19-05-2023

Хоть бы травку посадили да полили бы пару раз... а то, как это сейчас выглядит... пустырь- воплощение таланта руководителя, полёта его творческой мысли и иллюстрация содержания его черепной коробки.

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